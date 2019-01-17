新竹區春節疏運　公路總局公布易壅塞路段替代道路

▲公路總局公布春節易壅塞路段替代道路。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹地區春節公路疏運部分，國道1號湖口至新竹路段為易壅塞路段，公路總局已規劃台1線為國道短程替代道路，建議民眾改道行駛，以避開國道壅塞車路段。西濱快速公路，台61線觀音至新豐高架路段已通車，可通往濱海沿線永安漁港等相關觀光遊憩景點，並串接快速公路系統台66、68線，與國道系統國1、國3形成區域路網，形成北部地區之中、短程主要運輸走廊，民眾可多加利用。

為解決台68線與台15線竹港大橋交通瓶頸問題，公路總局擬於春節期間封閉台68線南寮端交流道銜接台15線南下出口匝道。封閉時間為2019年2月2日0時至2019年2月10日24時，用路人可依設置之導引標誌續行台68線主線至終點後，經榮濱路銜接相關道路至台15線南下。

公路總局預估春節期間湧現返鄉車潮的時段分兩波，第一波返鄉團圓車流預計自2月1日星期五中午起開始出現南向車流，預估將集中於2月1日下午至4日上午；第二波預計自2月5日中午起至6日下午出現初二回娘家車潮，南北向主要交通要道皆可能車多。

而收假車潮則預估出現在2月9日下午至2月11日上午，新竹地區的交通壅塞「熱點」預估會出現在六福村遊樂區、台3線及120線內灣及尖石風景區等路段。建議用路人盡量避開這些塞車路段或行駛替代路線，將可節省旅行時間。

針對易壅塞路段已規劃相關交通疏導管制措施，包括彈性調整號誌時制與連鎖、協調主管單位及地方警力規劃臨時停車場，與加強違規取締等，及引導用路人行駛替代路線，設置資訊可變標誌等，提供用路人避開較壅塞之路段，以順利抵達目的地。

公路總局再次呼籲，返鄉、旅遊請多搭乘公共運輸工具，開車則請盡量行駛替代路線，以避開壅塞路段與尖峰時段。相關道路行車資訊請隨時收聽廣播、並注意資訊可變看板（CMS）所顯示之交通管制及訊息。民眾查詢最新路況，可利用公路總局省道即時交通資訊網，或撥打02-86875114及公路總局用路人服務中心免付費電話0800-231-035。