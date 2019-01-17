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「來去新竹住一晚」國旅補助延至2月　春節來新竹剛剛好

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▲「來去新竹住一晚」國旅補助延至2月　春節來新竹剛剛好。（圖／新竹市政府提供）

▲新竹市政府16日公布，國旅暖遊補助方案新竹市將延長至2月份。（圖／新竹市政府提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

在新竹市政府積極爭取下，交通部觀光局推出的「擴大國旅暖冬遊方案」擴及至新竹市，實施以來各家飯店訂房率在淡季中逆勢成長，為延續暖冬能量，市長林智堅16日宣布新竹市暖冬補助加碼延長至2月份，只要民眾2月入住新竹市參與「擴大國旅」45家旅宿業者，將比照1月份專案優惠內容，獲1千至1千5佰元不等補助，且出示入住相關證明，也可享全市50家巷弄美食提供的幸福優惠。

▲「來去新竹住一晚」國旅補助延至2月　春節來新竹剛剛好。（圖／新竹市政府提供）

城銷處表示，「來去新竹住一晚暖冬版」方案實施後業者反應熱烈，各家飯店業者訂房率淡季中逆勢成長，業績比以往平均提升約2成，1月份預計可讓新竹市所轄旅宿業者增加1.7萬個客房住用數，帶動約3.5萬人潮，依交通部觀光局預期效益評估，將創造約1.7億元的觀光效益；加碼延長至2月份，則估計可讓旅宿業者增加1萬個客房住用數，帶動約2萬人潮，創造約1億元的觀光效益。

竹湖暐順麗緻文旅表示，新年與農曆年節假期，國外商務客少，為住宿淡季，但暖冬國旅補助加持下，訂房滿單，1月至今，訂房數近兩百間，業績較去年同期持續成長中，她指出，非常看好接下來1月暖冬旅遊、2月在農曆春節與暖冬旅遊挹注下的旅客市場，業績可望持續成長。

▲「來去新竹住一晚」國旅補助延至2月　春節來新竹剛剛好。（圖／新竹市政府提供）

新竹英迪格酒店羅協理表示，配合市府「來去新竹住一晚」暖冬專案，旅客詢問度變高，且同步成功帶動住房率。為了響應此專案，新竹英迪格酒店也加碼推出，只要客人透過暖冬補助入住，即可享CHAR餐廳八折優惠。羅協理說，新竹英迪格酒店的CHAR是全球第四家、全台第一家頂級牛排品牌餐廳，此優惠一出，讓不少來消費的客人都說：「實在是物超所值！」

新竹福華大飯店公關顏小姐表示，這段期間櫃台比以往同時段忙上一倍，且訂房率增加成長2-3成；新竹福泰商務飯店公關馬主任表示，暖冬方案截至目前已助飯店增加2成業績，2月年節若加上是擴大暖冬方案持續，可望持續加溫。

林智堅市長說，過去四年市府努力打造觀光景點，漁人碼頭、魚鱗天梯、親子沙灘、新竹公園等建設也已是遊客的打卡熱點，觀光效益提升，旅客來客量有顯著成長，這樣的專屬竹市的「幸福方程式」，也為地方美食、飯店營收帶來不少商機。他強調，拚經濟、給市民好生活，是市政工作重要的一環，希望藉暖冬補助擴大竹市版的旅遊方案，進一步吸引更多全國民眾來訪。

▲「來去新竹住一晚」國旅補助延至2月　春節來新竹剛剛好。（圖／新竹市政府提供）

▲「來去新竹住一晚」國旅補助延至2月　春節來新竹剛剛好。（圖／新竹市政府提供）

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關鍵字：國旅暖冬補助,來去新竹住一晚,台三線,新竹市

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