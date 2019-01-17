怒了！蘇貞昌談兒虐：人神共憤、天地不容

記者賴于榛／台北報導

台灣近日家暴與虐童案頻傳備受關注，甚至引發民眾聚眾欲毆打加害人的副作用。對此，行政院長蘇貞昌17日在院會中裁示時，他面色嚴謹、多次皺著眉心指出，虐童暴力事件人神共憤，孩子的傷亡天地不容，要求中央針對安全防護網的缺漏、地方首長針對第一線執行上的缺漏都得補上，修法嚴懲部分將拜託立法院趕快定案；他也反對聚眾暴力，而是建議看哪裡有可預見虐童或暴力的地方家庭，鄰居多一分雞婆、孩子就少一分傷亡。

蘆洲家暴案後，台南出現虐嬰致死案，尤其過世嬰孩遍身是傷，讓輿論更加沸騰，民眾群情激憤多次包圍警局，無論內政部長徐國勇以及當地警方如何呼籲，依然有民眾聚集警局。

對此，衛福部17日到行政院會報告「近日多起重大兒虐事件策進作為」，短期將啟動｢春節關懷訪視專案｣，要求各地方政府針對轄內的兒虐高風險族群，於農曆春節前全面清查訪視；動員民政、警政、消防、衛生醫療、社政、教育等網絡體系，運用既有的春節關懷送暖相關服務方案，於服務提供時一併關注家中兒少被照顧情形，並落實兒虐責任通報；強化大眾宣導，發現有兒虐事件，通報113或「社會安全網─關懷e起來」(網址：https://ecare.mohw.gov.tw/)線上平臺。





▲行政院會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

中長期則將整合公私資源，提供預防性的家庭支持服務，以避免案件漏接並協助家庭恢復功能，並持續推動暴力零容忍的社區意識，鼓勵民眾勇於通報113；繼續強化家庭教育，提升家庭功能與親職知能；針對外界所提虐兒案提高刑度之意見，透過跨部會機制研議修法。

蘇貞昌聽後面色嚴謹、多次皺著眉心，接著裁示指出，虐童暴力事件人神共憤，孩子的傷亡天地不容，要求中央針對安全防護網的缺漏、地方首長針對第一線執行上的缺漏都得補上，修法嚴懲部分將拜託立法院趕快定案。事實上，行政院在去年9月也已經將刑法修正案送立院審查，其中特別增加了處罰凌虐幼童致死、致重傷的刑責。

對於虐兒案頻傳，蘇貞昌點名中央就安全防護網的缺漏，經過這些年應該到更完整地步，還有發生可見仍有缺漏，請相關單位就之前的防治再檢討、再檢點，請主責單位負起責任；同步也拜託地方政府，針對第一線執行上的缺漏，請市長能重視，保護孩子是第一，沒有人會反對，市長重視就會做的更好，因為是第一線，地方政府都有相關局科室，市長也一定相當清楚，「市長重視的程度與做的完美的程度成正比，我也特別拜託」。

▲蘇貞昌請地方首長重視第一線執行。（圖／記者屠惠剛攝）

另外民眾頻傳因不滿虐童案包圍警局一事，蘇貞昌則表示，台灣已是法治文明社會，透過網路聚集以致暴力的現象不好，與其這樣，不如事前熱心一點，多打電話，看哪裡有可預見虐童或暴力的地方家庭，鄰居多一分雞婆、多一分關心，孩子就少一分傷亡，多一分幸福，這點請多加宣導，也拜託地方政府。希望以後報告的是孩子的幸福跟快樂，而不是這種讓人心痛的案子，請大家加油。

蘇貞昌也強調，台灣已經進入高度文明，大家對這種事情絕不容忍，一個國家是不是讓人尊敬，一個縣市是不是讓人喜歡，不在於她有多少顆飛彈，也不在於地方有多少漂亮煙火，而是看她的文明、她的社會是多麼和善。

▲蘇貞昌裁示虐童案。（圖／翻攝自行政院影片）