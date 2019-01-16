台南虐嬰民眾傳圍警局、家裡　徐國勇勸冷靜：法律才是最後的保障

▲台南虐嬰案民眾圍警局，徐國勇勸冷靜 。（資料照／記者張一中攝）

記者賴于榛／台北報導

台南市15日深夜傳出17歲薛姓母親和李姓友人將1歲大的小女嬰虐待致死消息，輿論再度沸騰，甚至有人包圍警局。對此，內政部長徐國勇16日指出，台灣進入法治時代，不必包圍當事人家裡，這不是法治社會要的，違法當然要接受制裁，只是民眾不要用私力救濟，有任何問題警政署會配合衛福部，「法律才是我們最後的保障」。

台灣日前才出現蘆洲肉圓爸家暴案，台南市15日深夜又傳出17歲薛姓母親和李姓友人將1歲大的小女嬰虐待致死消息，引發網友熱議，甚至許多憤怒網友表態要前往警局興師問罪。

對此，內政部長徐國勇16日在桃園機場視察非洲豬瘟防疫後受訪，他指出，孩子不是父母的東西，父母雖然有養育義務，但沒有權力可以剝奪孩子生命，怒斥孩子不是你的東西，也勸民眾冷靜，台灣已經進入法治時代，不該動用私力救濟。

徐國勇說，縱使多年前的小說《基度山恩仇記》，主角基度山在報復的時候也都是用法律去制裁違法者，沒有用私力，民眾不必包圍當事人家裡，這不是法治社會要的，小說都告訴大家要用法治、法律做相關制裁。

「不要再包圍他們」，徐國勇重申，當事人違法當然要制裁，但民眾不要用私力救濟，有任何問題，警政署會配合衛福部行動，目前也有113專線，以及婦幼警察等在執行任務，「法律才是我們最後的保障」。