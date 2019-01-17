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正面對決山手線　盧秀燕要求林佳龍「全額補助、一次核定」

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▲▼行政院會後記者會 新北市長侯友宜 台中市長盧秀燕 桃園市長鄭文燦聯合受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、桃園市長鄭文燦聯合受訪。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

記者賴于榛／台北報導

大台中山手線成為新、後任台中市長交鋒重點，交通部長林佳龍強調一定要蓋，台中市長盧秀燕17日列席行政院會也正面對決，她要求山手線應由中央全額補助且一次核定，當下林佳龍雖無回應但是態度和善，因為鐵路算是中央資產，由地方出資並不合理，「民意會站在台中市這邊」。

侯友宜、鄭文燦、盧秀燕三人列席行政院會，盧秀燕會後受訪，針對虐童、家暴案很多，台中已經啟動高風險家庭的關懷訪視工作，要在年前完成一輪，並恭喜林佳龍部長進到中央。

地方建設部分，盧秀燕說她有提到捷運綠線延伸到彰化與大坑能早日核定、山手線應由中央全額補助且一次核定，另外，也有再次表達爭取主辦2020燈會的意願。

▲▼行政院會後記者會 新北市長侯友宜 台中市長盧秀燕 桃園市長鄭文燦聯合受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

盧秀燕強調，鐵路是中央資產，變成地方在幫中央出錢這個好像不太對，所以提出來希望一次核定、全額補助；媒體追問，是否沒有全額補助就會反對實施？盧秀燕則說，民意會站在台中市這邊，因為就是中央要的政策，應該是中央全額補助才對，而且之前的鐵路高架化、台中鐵路高架化等等都是中央全額補助，鐵路也是重要的財產

至於林佳龍怎麼回應，盧秀燕說，林佳龍才剛上任可能需要給點時間，第一時間沒有回應但是態度和善。

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關鍵字：行政院會,蘇貞昌,侯友宜,盧秀燕,林佳龍

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