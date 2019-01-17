改走原則性跟目標管理　鄭文燦誇蘇貞昌進化成2.0版

記者賴于榛／台北報導

桃園市長鄭文燦17日列席行政院會，會後受訪談到行政院長蘇貞昌，他表示院長已經有些改變，以前會問到官員把所有的方案都拿出來，今天則都是做原則性跟目標管理，「蘇院長今天是算2.0，以前他比較會追根究柢」。

侯友宜、鄭文燦、盧秀燕三人列席行政院會，會後一同受訪，除了共同爭取地方建設，也都對近日的家暴虐童案提出討論。

由於蘇貞昌才上任就傳出因為非洲豬瘟怒斥防疫員，媒體追問鄭文燦是否有感受到院長過去超嚴厲的一面嗎？還是氣氛很和善？他則說，院長已經有些改變，以前會問到官員把所有的方案都拿出來，今天則都是做原則性跟目標管理，「蘇院長今天是算2.0，以前他比較會追根究柢」。





▲侯友宜、鄭文燦、盧秀燕行政院會後共同受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

鄭文燦指出，比如說機場防疫，蘇貞昌要求手提行李100%，來自疫區的手提醒理要檢疫100%，至於說怎麼縮短時間，不要造成機場營運的干擾，就交由各單位自己努力。

對於藍綠市長一起受訪，鄭文燦強調，雖然政黨的背景不同，但是為地方爭取最大的空間、支持是一樣的，院長跟各部會首長也都是正面回應，他想是一個好的開始。





▲鄭文燦誇行政院長蘇貞昌現在是2.0版。（資料照／記者屠惠剛攝）