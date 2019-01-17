侯友宜突牽手鄭文燦面露羞赧笑　盧秀燕趕緊說我們感情也很好

▲行政院會後，三人一起受訪。（圖／記者屠惠剛攝）

記者賴于榛／台北報導

行政院長蘇貞昌17日主持院會，新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕三都列席，與蘇貞昌、交通部長林佳龍再度上演九合一對決。會後3名市長步行接受媒體訪問，侯友宜突然牽著鄭文燦手，讓鄭文燦面露羞赧笑，隨後才解釋兩人18年前在桃園曾是議員與警察局長所以熟識，一旁的盧秀燕則解釋他跟大家也感情好，不牽手是怕老公介意。

媒體追問為何牽手感情這麼好，鄭文燦則先說，是侯友宜帶頭說好一起受訪，他與盧秀燕都同意，院會氣氛很好，討論也很坦率沒有對立，也沒有高來高去，只有對地方建設對重要的政策交換意見，接著笑說，也因為他在院會裡面沒有競爭對手在裡面。





鄭文燦強調，院會氣氛很好一起出來一起受訪，沒有火花沒有對抗，院長都很重視也清楚裁示，還說院長是給大方向決定抓原則，代表這樣態度是要做實事。

侯友宜則解釋，18年前在桃園曾是議員與警察局長所以熟識，接著鄭文燦後來當新聞局長時，他在警政署服務，因此都很熟悉，且台灣很小走來走去都是好朋友，會一起為地方打拚，桃園市、新北市未來絕對也會一起合作。

媒體追問鄭文燦被牽手有沒有嚇到，他則解釋沒有嚇到，是互相拉手，還說過去也常在警政署吃飯；一旁的盧秀燕則解釋他跟大家也感情好，不牽手是怕老公介意。

行政院發言人Kolas Yotaka也轉述，院會氣氛融洽，侯市長也很客氣表達對蘇院長感恩，因為蘇院長也曾經是他當警政署長時有共事過。