募款餐會不辦了！陳思宇：避免暴力事件 忍痛取消

▲陳思宇。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市立委補選戰剩下不到十天就要舉辦，「柯家軍」陳思宇募款活動11日開跑，原訂規畫捐款2000元就可以吃辦桌千歲宴，但現在卻決定要取消。陳思宇17日受訪時表示，因為15日發生志工遭攻擊事件，為了考量安全性，決定忍痛取消舉辦千歲宴，兩千元款項也將退還支持者。

陳思宇的募款網站政治獻金捐款從11日晚間9時開始，分成三選項，捐款500元無贈品，捐款1000元贈柯文哲與陳思宇合照，捐2000元以上除送海報，還可參加1月20日的千歲宴辦桌；募款活動依政治獻金法至26日截止，沒有預定上限，日後也會全部公開支出帳目。

募款活動開跑，其中捐款兩千元選項，可以參加1月20日的千歲宴辦桌，台北市長柯文哲11日親自現身挺募資會記者會，當時還開玩笑表示，「我看很多人是為了來吃飯，不是來捐錢」，如今餐會確定要取消。陳思宇受訪時表示，「千歲宴部分忍痛做了決定，因為志工活動的時候被暴力相向，如果有比較大型的活動可能造成同仁、支持者密集性的危險，決定取消千歲宴的部分。」

陳思宇辦公室解釋，募款活動會持續舉辦、也歡迎民眾持續捐款，只是針對千歲宴的部分考量安全決定忍痛取消，辦公室將一位一位致電捐款兩千元的民眾，若民眾想要辦理退款，協助支持者辦理相關退款程序。