掃街找「美女牌」 何志偉：民進黨現在沒人敢說自己是大咖

▲何志偉掃街大打美女牌。（圖／何志偉辦公室提供）

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林、大同區立委補選戰27日就要投票，藍綠白候選人陳炳甫、何志偉、陳思宇進入最後衝刺階段。何志偉17日一早到士林市場掃街，找來網紅蔡阿嘎推薦的「十大美女議員」其中三人吳沛憶、鍾佩玲、戴瑋姍造勢，談及是否要找民進黨大咖站台，何志偉感嘆，「民進黨現在沒人敢說自己是大咖」。

掃街大打「美女牌」，何志偉大讚三位議員「人善、心美、又善良」。媒體提問造勢晚會安排，何志偉回應，「造勢晚會以音樂會為主，因為希望軟性一點，多聆聽、彙整民意，很多人會問大咖問題，我認為民進黨現在沒有人敢說自己是大咖，我們都是認真、接地氣的咖。」

對手陳思宇找館長直播，何志偉說，自己也不定時會有直播規劃，不過主題上聚焦政績巡禮，就像之前到社子碼頭開直播，訴求就是社子碼頭的轉型，成功吸引到不少外國媒體採訪，「很努力做經濟議題，經濟有活力、有年輕人努力」。

強調要接地氣，是否會找接地氣得前行政院長賴清德站台，何志偉說，如果賴院長願意來站台他會很高興，不過相關規劃還是交由中央黨部安排，他就是做好候選人的事，針對大咖站台，何志偉也強調，「人民基層才是最大咖」。