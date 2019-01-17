虐童頻傳！陳思宇推兒少、教育福利政策

記者蔣婕妤／台北報導

台北市士林、大同區立委補選戰27日就要投票，藍綠白候選人陳炳甫、何志偉、陳思宇進入最後衝刺階段。陳思宇17日舉辦政策記者會，有鑑於近期虐童案頻傳，推出相關兒少、教育政策。

近期虐童案件頻傳，陳思宇感嘆，這幾年都沒有看到兒少福利有所進展。她指出，我國在兒少家庭政策的公共支出，只占GDP的0.34%，遠不如英國、丹麥(約占3.5%-4%)，離先進國家的平均值2.43%也差距甚遠，因此首要訴求是「提高預算、統一組織事權」。

陳思宇表示，「柯市長說，關懷別人不是仁慈，也不是施捨，而是在保護自己。所以要讓社會安全網更綿密，我們必須學習美國建立「多管閒事」的文化。」她感嘆，衛福部訂頒的6歲以下兒童關懷方案法律位階過低，只能勸導，因此要建議提高法律位階，納入兒童及少年福利與權益保障法保障，讓預防兒虐具有法律效力。

除了提高相關預算、提高法律位階，陳思宇說第三個訴求是「警政先行，社政輔助，警社一體，提升效率」，保護兒童要透過警社一體共同作業，才能從第一線就開始關心兒童福利，進一步降低虐童發生的可能性、保障孩子的安全

除了關注虐童事件，政策記者會上陳思宇也邀請到台北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州，探討並提出相關政見。陳思宇強調，台北市教育是全國標竿，但要好上加好、向上提升，因此推出「北市雙語教育全國標竿、培育雙語師資、幼兒園開放外師進行融入教學、公私立幼兒園教保服務比例達7:3」等四面項政見。

▲陳思宇政策記者會。（圖／陳思宇辦公室提供）