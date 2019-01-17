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非法日租套房猖獗　柯文哲直指法律問題：要合法化也困難

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▲▼柯文哲出席居住安全X城市典範2019都會旅宿發展國際論壇。（圖／記者徐斌慎攝）

▲柯文哲出席居住安全X城市典範2019都會旅宿發展國際論壇。（圖／記者徐斌慎攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市非法日租套房情況猖獗，為了訂定有效的管理辦法，觀傳局17日舉辦「2019都會旅宿發展國際論壇」，市長柯文哲出席致詞時強調，「最討厭法律訂在那裡，不去遵守，又或是不能遵守，這不是我喜歡的」，所以要在安全、公平原則下，訂出大家都有辦法遵守的法律。

柯文哲致詞時提到，台北市現有旅館634家、房間數4萬1463間，在過去7年當中增加了50%，因為過去對於北市的旅遊人數估計太過樂觀，所以在這7年之間大家瘋狂蓋旅館，但這幾年來台旅客人數就沒有增加，大概維持平盤，「所以明白講，這叫產能過剩」，觀光旅館的住房率是70%，一般旅館60%。

柯文哲提到，目前台灣的日租套房也不太像Airbnb，自己的房間有剩下拿出來租，甚至有整棟拿出來當日租套房，大家出遊去看的時候就知道，目前合法的旅館業佔房率只有70%，甚至還有下修到60%的狀態下，現在再出現日租套房的競爭，當然這個就有問題。

柯文哲指出，北市現有大約3百處的歷史建築、古蹟、休閒農場可以設置民宿，但全台北只有陽明山1家休閒農場是合法民宿，現在就是合法的很少，不合法的到處都是，這就面臨到底要怎麼管理的問題。

柯文哲還提到，因為網路的興起，特別是線上訂房的出現，如Airbnb這種概念，共享經濟在世界上出現，他也直言，如果今天旅館佔房率是90%，今天就不用舉辦這場論壇。

▲▼柯文哲出席居住安全X城市典範2019都會旅宿發展國際論壇。（圖／記者徐斌慎攝）

「在旅館房間還有剩下的狀態下，這種日租套房大量興起，所以當然這些合法的旅館業者就相當不滿。」柯文哲說，這些日租套房有的是真的很想合法化，可是在目前的法令之下，要合法化也相當困難；當然還有一些是根本不想合法化，反正你們也不抓我們，就這樣賺錢，「所以的確目前日租套房再台北市是一個很大的問題。」

柯文哲說，按照大家互踢皮球的狀態，也很難去抓，除非直接用網路運作。他表示，如果讓他來管，就不要考慮法律層面，「你要做日租套房全部要來登錄，有登錄號碼，我們在網路查，你沒有把你核准的號碼顯現出來，我就直接在網路上把你block掉」，但這樣是沒有考慮法律的狀態下可以這樣做，在現有法律狀態下你要在網路上把誰block，沒有人要負責，大家推來推去，「終究我們還是要有一個管理日租套房明確的辦法。」

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,日租套房

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