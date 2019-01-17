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2018年12月西安房價漲幅奪冠　廈門成唯一負成長

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▲▼陝西西安。（圖／CFP）

▲陝西西安2018年12月份新房價格同比去年上漲22.4%。（圖／CFP）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家統計局16日公佈2018年12月份70個大中城市商品住宅銷售價格變動情況，數據顯示，西安新房價格同比去年上漲22.4%，排名各城第一，敬陪末座的廈門則是成長-0.4%，成為各城中唯一新房價下跌的城市，而北京、上海、深圳等一線城市的新房價格則同比漲幅靠後。

數據顯示，70個城市中，前三名西安、海口和呼和浩特的漲幅都在21%以上，倒數3名則為上海、深圳和廈門，比例都在0.4%以下，其中廈門呈現負成長。

▲▼福建省廈門市。（圖／CFP）

▲福建省廈門市2018年12月份新房價呈現負成長。（圖／CFP）

《澎湃新聞》指出，房價較快上漲的熱點城市呈現價格回調態勢，北京、上海、深圳等一線城市的新房價格同比漲幅靠後，其中，深圳新房價格同比上漲0.1%；上海新房價格同比上漲0.4%，北京新房價格同比上漲2.3%。

在二手住宅方面，12月份，二手住宅銷售價格同比上漲0.6%，漲幅比上年同月回落1.9個百分點；1-12月平均，同比上漲0.7%，漲幅比上年同期回落11.3%，呼和浩特、濟寧、昆明、西安、大理、烏魯木齊、三亞、海口、青島、宜昌的二手房價格排名前十，漲幅均超過11%，其中呼和浩特二手房價格同比上漲17.9%，排名第1。

國家統計局網站引用城市司高級統計師劉建偉分析，一線城市新建商品住宅銷售價格環比漲幅擴大，二手住宅價格繼續下降；二、三線城市新建商品住宅和二手住宅價格環比漲幅均回落，此外，一、二線城市新建商品住宅和二手住宅銷售價格同比累計平均漲幅比上年同期均回落，三線城市新建商品住宅價格同比累計平均漲幅與上年同期相同，二手住宅有所擴大。

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關鍵字：房價,西安,廈門

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