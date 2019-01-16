全球500強企業「錯標」台灣　支振鋒：應依法處置

▲依法處置錯誤標識中國領土行為。（圖／翻攝法治網截圖）

大陸中心／綜合報導

大陸官媒「法制日報」16日報導指出，在2017年的世界500強企業中，有66家世界500強外企錯誤標識台灣，當中以美國的企業為多，例如蘋果、亞馬遜、西門子、宏利金融等。中國社科院法學研究所研究員支振鋒表示，「對於跨國公司或境外企業違反『一中』原則、不尊重中國領土主權的行為，保存有關記錄或者阻斷其傳播，是必須採取的第一步」。

近日發布的《網路法治藍皮書》主編支振鋒表示，「『一中』原則有著充足的國際法和國內法依據，中國領土主權完整是核心國家利益，必須讓中國領土主權完整相關法律顯示出鋒利的牙齒」，「我們應該利用現行法律法規，堅決處置相關違法違規行為」。

「相互尊重主權是現代國際秩序構建的基本支柱，遵守所在國法律是跨國企業展開業務的根本前提。可是，在現實中，無論是基於實力的傲慢還是意識形態的偏見，跨國企業違反所在國法律、傷害所在國民族尊嚴的情況並不鮮見」。他直言，「某些西方國家及其跨國企業對此置若罔聞，甚至公然違反我國維護國家統一與主權完整的相關法律。」

調查發現，在2017年世界500強企業中，外企為385家，其中有83家企業母語官網涉及中國領土標識問題。然而在這83家企業中，有66家公司網站「錯誤標識」台灣，有53家公司網站「錯誤標識」香港，並同時有45家公司錯誤標識台灣與香港。

▲亞馬遜。（圖／CFP，下同）

報導指出，「聯合信貸集團正確標識台灣而錯誤標識香港，聖戈班集團、瑞士ABB集團、耐吉公司、速霸陸公司等9家公司錯誤標識台灣但正確標識香港，蘋果、亞馬遜、西門子、宏利金融4家公司錯誤標識了港澳台三地」。

支振鋒繼續指出，儘管當前國際法對這種情況並無十分具體的規定，網路空間國際治理仍然面臨規則供給匱乏和法治化程度較低的困境，但網路空間不是法外之地；不過，根據相關法律法規，外企如果透過其網站在中國境內公開傳播有損中國主權的內容訊息，中國政府相關部門有權對此類訊息進行規制和管理。

最後，他補充，如果設立在中國的跨國企業網站上涉及地圖，還可以根據《地圖管理條例》的規定，對違反互聯網地圖服務的行為作出警告、罰款、沒收違法所得、責令停業整頓等處罰；雖然相關法律法規已經對這種違法行為作出了禁止性規定，但需要作出更為細化的規定，比如對外企在官網或者移動應用程序中錯誤標識中國領土範圍、侵犯中國領土完整的行為，應該明確處罰措施，敦促外國企業遵守中國領土主權完整。

另外，中國民用航空局去年1月發布《關於要求外航立即開展網站等宣傳途徑自查的通知》要求，所有經營至中國航線的外國航空公司立即對本公司官網、App及其他宣傳途徑展開自查，是否存在將中國的香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區錯誤列為「國家」及其他不符合中國法律的情況。截至去年7月，中國民航局要求的44家外國航空公司都進行了更改。