快訊／X光一照「海關秒開箱」！抓到港客行李帶臘腸入境　重罰20萬

▲抓到！港客違規帶臘腸罰20萬元。（圖／關務署台北關提供）



生活中心／桃園報導

全台防疫大升級！陸港澳飛台灣的班機16日開始實施全面手提行李安檢，未料下午2時許有一名香港籍旅客，在空橋門口遭航警執行檢疫時，沒發現任何問題，託運行李經過X光機檢查卻發現夾帶肉品，海關關員立即開箱，當場查獲1.36公斤豬肉臘腸、1.36公斤鴨肉，送防檢局開罰20萬元。

防檢局表示，一名港籍彭姓旅客下午2時30分搭乘國泰航空公司班機入境，因違規攜帶1.23公斤豬肉臘腸，1.36公斤鴨肉入境，裁罰20萬。台北關指出，彭姓旅客因沒有據書面或口頭申報，直接從綠線（免申報）櫃檯通關，一開始在空橋門口航警檢疫時，沒有發現問題，因他將肉品塞在託運行李，經海關攔查，X光檢查發現，物品輪廓有異，立刻掛牌開箱，查出攜帶違規肉腸。

▼陸港澳飛台灣班機全面手提行李安檢，違規攜帶肉品直接罰20萬元。（資料照／記者陳以昇攝）

非洲豬瘟中央災害應變中心16日表示，行政院長蘇貞昌14日視察桃園機場時指示，邊境檢查機關對高風險地區入境旅客手提行李應達100%的檢查，經討論決定設置「3道防線」。第1道是由航警局派員針對高風險地區（陸港澳）每天112個入境航班，在空橋登機門處100％全面檢查手提行李；第2道於移民署證照查驗台前方宣導；最後1道防線設在行李轉盤及關務署紅綠線通關通道，因託運行李全數經X光機檢查，加上桃機自9日集中高風險地區行李轉盤，由檢疫犬檢查。

應變中心說，旅客違規攜帶肉品傳播非洲豬瘟的風險很高，截至16日止，已自旅客棄置及查獲肉品檢出12例病毒基因陽性案例。若從過去3年發生非洲豬瘟國家攜帶豬肉產品被查獲，第1次就會開罰20萬元，第2次以後100萬元。

▼非洲豬瘟大陸疫情持續擴大。（圖／防檢局）

