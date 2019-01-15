吳欣盈搶得香港李澤楷獨售　翻轉新壽滑世代印象

▲新光人壽副總經理吳欣盈。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

新光人壽去年獲利居第六名，副總經理吳欣盈繼推出全國僅1500人金字塔VIP保戶極享俱樂部後，又再出手搶得與香港李嘉誠兒子李澤楷旗下的富衛保經合作，希望透過其網路與電銷的通路，拓展新壽商品保費收入。

新光人壽今天宣布與香港FWD富衛保經合作案，並強調是由新壽副總經理吳欣盈親自率領戰略發展部，領先同業促成雙方策略合作，成為FWD富衛保經台灣第一間合作的壽險公司。

新壽表示，富衛保經打破傳統業務員銷售方式，結合數位科技及電話行銷，提供簡單、直接又安全的保險服務，針對上網時間較長的年輕客群，採線上媒合結合線下完成交易的創新方式，也就是民眾上網看到保險相關資訊欲進一步了解商品內容、投保注意事項等，便可以留下連絡方式，再由富衛電銷人員聯繫說明。

而新壽認為目前國內的保險經紀人公司、保險代理人公司的通路，多是以業務員的通路為主，會選擇與富衛保經合作是因為其專攻網路數位行銷的領域，也期望可為新壽保單在不同通路接觸到更多網路滑世代族群。

富衛保經為香港企業家李澤楷旗下富衛集團子公司，於2017年向金管會申請於國內開設保險經紀人公司，已銷售產險保單之外也競逐到壽險市場。除了經營香港、澳門、泰國市場，還橫跨印尼、菲律賓、新加坡、越南，在上海成立代表處為進駐中國奠定重要基石，並成功收購日本AIG富士生命保險公司。

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