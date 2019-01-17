月球低溫達零下170度！　首株「棉花嫩芽」宣告死亡

▲嫦娥四號回傳照片顯示，棉花種子長出嫩芽（紅圈處）。（圖／翻攝自央視）

記者朱世凱／綜合報導

嫦娥四號探測器成功完成人類首次月背著陸，還搭載一個由重慶大學研製的小型科研載荷「月面微型生態圈」。據悉，裡頭的棉花種子已經長出嫩芽，但月球在日落後溫度大幅下降至攝氏負170多度，使得植物無法抵抗寒冷而死亡。

據「科學警報」（ScienceAlert）報導，嫦娥四號試驗總設計師謝更新說，月面微型生態圈重達3公斤，容積不到1公升，外觀如同一個保溫飯盒，但內部零件不少，頂部還留有陽光導管，能將嫦娥四號外表接收到的日光通過光纖傳導進內部；此外裡頭還裝有馬鈴薯、阿拉伯芥、棉花等種子，以及微生物（酵母等）和果蠅卵。

先前由監控相機回傳的照片發現，棉花種子已經長出嫩芽，成為人類首次即時觀測地球農作物在另一個星球生長的畫面；不過謝更新說，月球在日落時低溫達攝氏負170多度，使得棉花嫩芽無法存活，其他種子也都未能發芽。中國國家航天局（CNSA）表示，目前相關實驗已經結束，有機物也將會在封閉容器內分解，不會影響月球環境。

謝更新最後也說，這項實驗仍有助於人類了解如何在月球建造基地或是在月球上定居的知識，也可激發年輕一代的研究人員對太空探索的熱情，甚至研製光合作用等科學。

▼月面微型生態圈。（圖／翻攝自中新網）