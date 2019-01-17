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解放軍「不惜代價維護統一」　美海軍部長：反對片面改變現狀

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▲▼美國海軍軍令部長（CNO）李察遜（John Richardson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國海軍軍令部長（CNO）李察遜（John Richardson）。（圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成15日表示，如果有人要將台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價維護祖國統一，捍衛國家主權和領土完整。美國海軍作戰部長李察遜（John M. Richardson）則再次申述一中政策，反對任一方片面改變現狀。

李作成表示，台灣問題是中國的內政，事關中方核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉；如果有人要將台灣從中國分裂出去，中國軍隊將不惜一切代價維護祖國統一，捍衛國家主權和領土完整。

美國海軍發言人鮑（Jackie Pau）17日發表聲明，李察遜向李作成說，「美方信守基於美中三公報與台灣關係法的一中政策，反對海峽兩岸任何一方片面改變現狀。」

▼中共中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成。（圖／翻攝自中新網）

新任中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成。（圖／翻攝自中新網）

李察遜先前也表示，「例行交換意見在這個敏感時刻顯得特別重要，不僅幫助減少風險也能避免錯誤估算；誠實坦率的對話還可改善關係，使我們理解擁有共同利益的領域。」

李察遜應解放軍海軍司令員沈金龍邀請，於13日至16日對中國進行正式訪問。李作成說，中美建交40年的風雨歷程表明，中美共同利益遠大於矛盾分歧，合作是雙方最好的選擇。李察遜則認為，美方高度重視發展建設性的、以結果為導向的美中兩軍關係，願與中方一道，加强兩軍高層交往，用好兩軍現有溝通對話管道。

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關鍵字：解放軍,李察遜,John M. Richardson,一中政策,李作成,統一,台灣關係法,軍武,大陸軍武

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