「所有時間都給家庭」她當媽後完全沒朋友了！網蓋百樓淚：懷疑人生

▲世界上的媽媽都很辛苦照顧小孩。（圖／pixabay，示意圖，與本文當事人無關）

生活中心／綜合報導

女人結婚生子後，就會開始努力養育小孩。一名女網友在臉書上透露，有人說，女人結了婚生了小孩，就沒了自己，沒了朋友……把所有時間都奉獻給這個家！「我就是這樣欸，不知道你們是不是也這樣？」引起許多網友紛紛留言：「好不容易約朋友出來，一個小時就要回家，久了人家都不約了也很正常！」

這名女網友在臉書社團「爆廢公社公開版」表示，有人說，女人結了婚生了小孩，就沒了自己，沒了朋友，「把所有時間都奉獻給這個家！」而她好像就是這種母親，把所有時間都奉獻出去。

她貼了一張圖片明確指：「產後媽媽忙餵奶，1歲兒媽忙餵飯，2歲兒媽忙追小孩，3歲兒媽忙戒尿布，4歲兒媽忙洗床單，5歲兒媽忙接送，6歲兒媽忙教寫字，小學生媽忙盯功課；不管何時，媽媽都很忙！」

文章一出，網友們紛紛留言表示：「母性是很偉大的，可以做很多事，棒棒」、「可以把媽改成爸嗎？」、「很忙的同時，爸爸也努力工作賺錢，好讓媽媽在家專心忙小孩」、「我老公都問我整天在幹嘛？說真的回答不出來……因為都差不多就那樣」、「3個卡一起時真的是打仗。分別，小一／中班／2歲半。最近那2歲半很欠揍」。

網友還表示：「好不容易約出來一個小時就要回家，久了人家不約也很正常」、「不然就是要帶小孩出門，一樣啊！一下子就要睡午覺什麼的」、「我早就開始懷疑人生了」、「所以我還不敢生小孩耶」、「談戀愛就開始沒自由了」、「爸爸呢？爸爸都不用做事嗎」、「爸爸也要幫忙呢」。

▲媽媽還要辛苦帶小孩去上課。（圖／CFP，示意圖，與本文當事人無關）