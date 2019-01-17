要搶要快！武陵櫻花季「賞櫻專車」中午12點開賣　看浪漫粉紅大爆棚

▲今年武陵農場櫻花季將於大年初三開跑，花季長達21天。（圖／公路總局提供）

記者賴文萱／台北報導

今年武陵農場櫻花季將於2月7日大年初三起登場！為了維護賞花品質，自2月7日起至2月27日共21天，實施櫻花季疏運措施。每日進場人數限額6000人，其中住宿遊客1800人，一日遊遊客僅開放搭乘公共運輸或遊覽車前往，限4200人，國光客運5條賞櫻專車路線自1月17日中午12時起開放預售。

▲武陵櫻花季疏運期間，每日限6000人進場，周邊交通進行全天候管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止進入。（圖／公路總局提供）

今年武陵櫻花季同樣比照往年祭出4大疏運管制，包含每日進場人數6000人（住宿遊客1800人、一日遊團客／公共運輸散客4200人）、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁等措施，周邊交通進行全天候管制，無場內住宿通行證或已預約團客通行證的車輛一律禁止進入。

由於武陵農場櫻花季住宿，在去年11月1日開放訂房時，3分鐘被秒殺，因此想前往賞櫻的散客僅可以搭乘賞櫻專車，或跟團一日遊走訪櫻花季。

▲武陵櫻花季賞櫻專車開賣資訊。（圖／國光客運）

由國光客運推出的公共運輸賞櫻專車路線共有【台北市府轉運站－武陵農場】、【宜蘭轉運站－武陵農場】、【羅東轉運站－武陵農場】、【三星鄉綜合運動場－武陵農場】等5路線。1月17日中午12時起採預售方式由國光客運業者窗口（全國連線車站）及超商（7-11、全家、萊爾富）售票。

▲▼武陵農場2019年1月櫻花現況，山櫻花已偷跑盛開。（圖／武陵農場授權提供）

武陵農場副場長胡發韜指出，今年受到暖冬影響，目前山櫻花及部分昭和櫻已經偷跑開花，預期今年花況將分階段綻放，因此花季時間拉長到21天，跟往年大閱兵的狀況不太一樣。主力昭和櫻及紅粉佳人預估在大年初三起大盛開，後續吉野櫻、霧社櫻、八重櫻則會陸續綻放，即便到了花季尾聲都有櫻花可以賞。

▲想賞櫻的民眾，可利用一日遊賞櫻專車進場，車票1月17日開放預售。（圖／公路總局提供）

公路總局提醒，賞櫻專車搭乘方式以原車去原車返乘坐，回程則依場內各接駁地點規劃4處上車處，每半小時集中並由台中市政府警察局引導車輛下山至思源埡口，客運司機於旅客下車時將會提醒該車遊客回程班次時間及地點。

另為提升大客車行車安全，台北端出發的專車路線返程時，一律會在宜蘭地區替換駕駛員後再行返回台北，將車輛駕駛員工時（含武陵農場休息）嚴格控制於10小時以內。



▲武陵農場櫻花季賞櫻專車6路線每日限額。（圖／公路總局提供）