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大禹嶺山谷竄火苗　雪季人員商借大貨車附載水箱凌空壓制

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▲雪季勤務員警商借大貨車以剎車冷卻水噴灑，壓制火線待援。（圖／新城分局提供，下同）

雪季勤務員警商借大貨車以剎車冷卻水噴灑，壓制火線待援。（圖／新城分局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

大禹嶺山谷13日上午發生火災，適巧花蓮縣警察局雪季勤務人員經過時，商借路過大貨車上水源，預先處理壓制火缐，直到下午負水的消防車抵達，以強力水柱撲滅火勢，避免了一場森林浩刧。

13日上午11時30分，台14甲線41公里大禹嶺的山谷發生了一場火災，花蓮縣警察局雪季勤務人員經過時，看見山窪裡冒出陣陣白煙，煙陣直衝20公尺上的馬路，員警下車查看，發現邊坡上的乾草已冒出火焰，面積長達30乘12公尺之大，帶隊的小隊長曾柏毅一見，判斷星星之火燎原之勢非同小可，立即通報合歡派出所所長林福長及山下80公里遠的新秀消防分隊派遣救火車上山救火，也通知太魯閣國家公園林管理處、林務局、保七第九大隊等相關單位一同前來支援。

幸好當時吹著北風，火勢吹向山壁，減緩了延燒之勢，倘若風向改變，恐將釀成森林大火，天助自助，曾柏毅小隊長料想載水上山的救火車負重走山路，可能一時無法到達，得事先做好壓制火線的工作，免得火勢蔓延，一發不可收拾。

▲雪季勤務員警商借大貨車以剎車冷卻水噴灑，壓制火線待援。（圖／新城分局提供，下同）

此時正好有2部載運蔬菜的空車上山要往南投霧社方向駛去，曾柏毅小隊長一見救兵來了，可利用貨車附載水箱當做煞車冷卻的水，立時攔下2大貨車，大貨車司機們見情況危急，不由分說將水管接上水箱，以稀疏但珍貴的水源凌空澆下，先將火場旁的乾草澆濕，暫時壓制住火苗亂竄的路徑，就待救火大軍來解危。

下午3時，負水重約3噸的救火車終於趕至現場，消防員熟練地以強力水柱完全撲滅火勢，在警消合作下，阻絕了一場山林浩劫的發生。

▲雪季勤務員警商借大貨車以剎車冷卻水噴灑，壓制火線待援。（圖／新城分局提供，下同）

負水重3噸的救火車趕至現場，以強力水柱撲滅火勢，避免了一場山林浩劫。

雪季勤務人員表示，早上10時經過大禹嶺時，曾看到3部車停在該處，有數名遊客在車旁休息抽菸，疑似該群遊客將煙蒂隨意丟下山谷，才會釀成這次山林火災。

警消人員呼籲，今年暖冬，合歡山瑞雪遲遲未降，山區一片暖陽，將台8線、台14甲線山壁曬得暖呼呼的，山谷下的大片植物成為天乾物燥的起火點，請上山的遊客注意旅遊之品質，發揮公德心，勿隨意丟棄菸蒂、垃圾，以免釀成無法預期之災害。

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