絕美秘境公路！台26線、台9線奪景觀大獎　沙漠依傍太平洋太正點

▲台26線秘境公路榮獲「2018第六屆台灣景觀大賞」首獎肯定。（圖／公路總局提供）

記者曹悅華／台北報導

交通部公路總局首度參加「台灣景觀大賞」即以台9線花蓮路段（台9線花東縱谷公路整體景觀規劃設計原則工作）及台26線港仔旭海路段（尋秘境26琅橋卑南道台26線72k+300~79k+400）榮獲「傑出獎」及「年度大獎」，於今（12）上午在頒獎典禮上接受表揚。

「台灣景觀大賞」係由中華民國景觀學會為表揚傑出國內景觀作品對國家社會所作之貢獻，並協助推廣景觀作品參與國際景觀設計大賞，特予舉辦國內景觀規劃設計案徵選，徵選類別共計7類，公路總局以上揭兩案分別參加景觀規劃類及環境設施類評比，獲得各類別之首獎肯定。

公路總局表示，台9線縱谷公路為花東唯一兼具生活、遊憩及產業運輸功能的幹道，深切影響花東地區的生活、發展與遊憩品質，道路改善工程承擔了安全、觀光、路樹保留等多元期待，而傳統的公路規劃設計著重運輸功能，常採統一標準斷面處理，景觀規劃作業多俟公路設置完成後，才進行一般的綠美化作業，對於路樹保留則採暫移置假植場再予回植，公路總局早期執行台9線花東公路拓寬係以此傳統公路規劃方式辦理。惟花東地區景觀資源獨特，著實要有不同的思考方式。

公路總局說明，自106年起辦理之台9線花蓮路段拓寬計畫，即突破傳統作為，採異於以往規劃設計模式，除先行辦理景觀規劃（景觀先行）外，亦納入「安全、景觀、人本、生態」四大面向目標。規劃路段沿線既有生長良好喬木（如芒果樹、樟樹、鳯凰木等）屬在地居民對環境的重要記憶，為保留具有在地意象的景觀綠廊，採「以路就樹」觀念，保留3,629株喬木，達到道路拓寬及路樹保留的雙贏目標。

公路總局進一步補充，在安全前提下，更突破以往貫用之凸起緣石方式，綠帶皆採「無緣石草溝」設計，大幅減少傳統道路的生硬混凝土設施物。並透過公有地的整合，於富源國中至瑞北路段配置6到8.8m寬中央分隔綠帶，豐富廊道視覺景觀並評估應用LID（低衝擊開發）雨水花園設置之可行性。對於季節性家燕飛經之三民芒果樹路段，未來將結合民眾參與，掛設警鳥桿等生態友善設施，減少路殺問題。

▲台9線花蓮路段拓寬計畫採「以路就樹」觀念，保留3,629株喬木。（圖／公路總局提供）

另外，為落實用路安全與人本理念，重新檢視肇事類型與分布區位，公路總局提出聚落段與非聚落段之易肇事路段及路口的改善原則與構想，邀集景觀、生態、交通管理及人本安全等專家學者，成立「景觀顧問團隊」，逐路段辦理現勘及研商會議，並辦理居民意見交流之「工作坊」，廣納居民及專家意見。

公路總局說，「台9線花東縱谷公路整體景觀規劃設計原則工作」希冀落實4大目標，發揮東部地區地方特色，打造「一條和西部不同的路」，讓民眾行駛於這條公路上，能享受到東部的美好與旅程的幸福感受。

至於台26線港仔-旭海路段，公路總局說明其位於台灣本島東南角，依傍太平洋，沿途有奇石礫灘、沙漠景觀、熱帶海岸原林、旭海溫泉等多樣風情，早年因軍事管制封閉多年，少受外界打擾，是台灣僅存少數保留原始自然美的景觀公路，被譬喻為「秘境公路」。

公路總局接著說，第三區養護工程處為改造封閉多年的雜亂景觀，除深入瞭解居民需求、善用在地綠建材活化隙地外，更邀請在地文史工作者、原木藝術家與工程人員以漂流木共同創作涼亭、休憩設施，使道路腹地兼具休憩及藝術功能。除此之外，亦結合在地漁港意象及雨水花園概念，塑造獨特之「水撲滿」，打造一條「看不見的設計，看得見的在地」，兼具自然、休憩、藝術、環保多功能的景觀秘境。

公路總局最後提到，首度參加「台灣景觀大賞」即獲得專業肯定，不只給予工程人員鼓勵，更建立深切的環境景觀營造共識，此乃公路總局對省道景觀品質提昇的重要動力，不論是參加「台灣景觀大賞」或是後續參加國際景觀建築師協會（IFLA）的景觀大賞，皆是公路總局為優化國內公路環境及用路品質，提供用路人更優質的道路景觀所作的檢視與努力，未來更希冀國內優質景觀公路能與國際接軌。