9度低溫也不怕！2026金門馬拉松首日賽事熱鬧開跑

▲2026金門馬拉松第一天休閒組賽事盛大開跑。(圖／記者鄭逢時攝)

記者鄭逢時／金門報導

2026金門馬拉松於今（24）日盛大開跑，活動於1月24、25日為期2天，總計將有超過萬名跑者響應。今早金城田徑場的室外溫度計顯示只有9度，現場仍有近6300名跑者不畏寒冷，4公里的健跑、健走組今日上午開跑，來自台灣的跑者，約16分鐘就完成賽程。

活動由運動部政務次長鄭世忠、全民運動署署長房瑞文、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、陳玉珍立法委員辦公室主任林孫全、金門體育會理事長歐陽儀雄、金門縣副縣長李文良、陳祥麟、縣府副秘書長李廣榮、金城鎮長李誠智、金寧鄉長楊忠俊等人一同鳴槍後，2026金門馬拉松賽事第一天的休閒組正式開跑。

房瑞文表示，很榮幸代表運動部全民運動署出席第19屆、2026金門馬拉松，並感謝金門縣政府連續19年用心籌辦，讓賽事年年成長。他指出，明年將迎來第20屆金門馬拉松，期盼金門縣府能與運動部深化合作，讓賽事更加盛大；他也說明全民運動署將推動多項新政策與計畫，邀請金門縣府及所有熱愛運動的朋友共同支持，並祝福本次休閒組賽事圓滿成功、大家度過愉快的週末。

李文良代表金門縣政府歡迎來自各地的跑友參與第19屆、2026金門馬拉松，並感謝所有工作夥伴長時間的辛勞付出。他表示，今日天氣適合跑步，期盼跑友們在注意安全的前提下，開心完賽、平安回到會場，並歡迎大家賽後享用縣府準備的在地風味餐，與親友共享美好的金門馬拉松時光。