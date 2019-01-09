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經費還沒核定！705輛ABS、CBS機車「被欠補助」　最快春節前領得到

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▲機車族、騎車、等紅燈、機車、騎士。（圖／記者季相儒攝）

▲配備ABS或CBS新機車已賣出，但補助經費政院尚未核定，705輛車仍坐等補助。（圖／記者季相儒攝）

記者賴文萱／台北報導

今年元旦起，新款新機車強制加裝ABS或CBS新制上路，但因加裝後成本上漲引來民怨，交通部敲定，無論新舊款機車，只要配備ABS或CBS，分別都給4000元及1000元的補助金。根據公路總局統計，截至8日，一共受理705輛申請，但尚待政院核定該案後才可發放，目標春節前能夠發出。

公路總局各區監理所統計，自1月2日至1月8日止，125CC以下配備ABS機車補助案一共受理539輛；配備CBS機車則受理166輛，合計705輛。公路總局監理組組長林義勝表示，由於該補助案經費政院還沒核定，因此監理所僅先受理申請，尚未發放補助金。

林義勝進一步指出，元旦起已請車商告知購買車主，在車商代領牌的時候協助向監理單位提出申請，民眾只要多附存摺影本、帳號，後續待政院核定、經費下來後，就會主動撥款。

公路總局也正規劃相關網頁，未來如有民眾漏了申請，或想查詢申請進度，都可以透過網頁完成。目前經費也希望最快春節前能讓民眾收到款項。

▲▼各種配有abs的車款。（圖／翻攝自各家廠商）

▲▼配有ABS的車款，成本約增加8000元。（圖／翻攝自各家廠商）

▲▼各種配有abs的車款。（圖／翻攝自各家廠商）

交通部2015年5月15日發布修正車輛安全檢測基準，2019年元旦起，新款126CC以上機車新車，需強制裝設ABS（防鎖死煞車系統），新款125CC以下機車需強制裝設ABS（防鎖死煞車系統）或CBS（連動式煞車系統）。交通部敲定，125CC以下，無論新舊款，配備ABS者每輛補助新台幣4000元，配備CBS者每輛提供補助1000元。

補助費將直接嘉惠購車者，由車主親辦或委託代辦由公路監理機關窗口登記申請，經公路總局公路監理機關審核通過後，撥款至車主本人指定帳戶。

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關鍵字：公路總局,交通部,ABS,CBS,機車補助

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