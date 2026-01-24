美新版國防戰略曝！要求南韓「承擔防衛責任」　美軍目標震懾中國

▲美國總統川普搭乘空軍一號從達沃斯世界經濟論壇返回華府。（圖／達志影像／美聯社）

美國川普政府公布新版《國防戰略》（NDS），明確指出南韓在北韓（朝鮮）威脅下具備承擔「主要責任」的能力，即使美方提供支援有限，仍符合美國國益。新版強調，北韓核武對南韓、日本，甚至美國本土構成現實威脅，呼籲印太盟國承擔更多防衛責任，同時再次確認美軍將聚焦本土防衛與震懾中國。

根據《路透社》、《韓聯社》，美國戰爭部（國防部）於當地時間23日發布新版《國防戰略》。針對韓半島（朝鮮半島），內容指南韓具備高額國防支出、強大防衛工業與義務兵役制度，即便在「重要但更有限的美方支援」下，仍可承擔對北韓的主要威懾責任。

NDS強調，南韓在面對北韓直接威脅時，也有意願承擔這一責任，而這種責任分擔的調整，有助於美方更新駐韓美軍部署態勢，並確保美國的防衛優先順序與國家利益。

NDS同時指出，北韓核武與導彈部隊已具備攻擊南韓、日本目標的能力，對美國本土亦構成明顯且即時的核威脅。儘管北韓的常規軍隊武器多數老化或維護不足，南韓仍需保持警戒，防範北韓可能的南侵行動。美國國防部分析，北韓核武部隊的規模與精準度均在增加，其對美國本土構成的核攻擊風險不容忽視。

新版NDS也延伸到全球防衛責任分擔議題，強調不僅南韓，歐洲及中東盟國亦需承擔自國防衛的主要責任，美軍將提供「重要但有限的支援」，以推動盟國公平分擔防衛責任。戰略文件重申川普政府核心理念：集體防衛體系需確保盟國積極承擔責任，而非依賴美國「無償支援」。

在印太地區，NDS強調美軍將維持有利軍力平衡，並在第一島鏈（沖繩─台灣─菲律賓─馬六甲海峽）建立拒止型防禦，以防範可能的威脅。南韓與日本等盟國將被鼓勵為共同防衛承擔更多責任，戰略文件明確要求這些盟國增加負擔分擔，強化區域安全合作。

針對中國，新版NDS將其列為全球第二強國，強調美國必須維持印太軍事平衡，但並非意圖支配或壓迫中國，僅確保美國與其盟國不受外部控制。針對伊朗，文件指出其雖在近期遭受打擊，但仍具重建常規軍力的意圖，可能追求核武，顯示美方對核擴散及威懾能力管理的高度重視。

此外，新版NDS再次確認「西半球優先原則」，指出美軍將優先保護美國本土及制衡中國，歐洲雖仍重要，但經濟及戰略比重持續下降。文件批評前任拜登政府容許歐洲「搭便車」，使盟國對俄烏戰爭反應不力，並重申美國將維持北極至南美核心區域的軍事及商業接觸，以保障戰略利益。