　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

防司機「春節連上9天班」過勞　公路總局首度要客運業繳班表稽查

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼市府轉運站,國道客運跨年連續假期返鄉人潮。（圖／記者李毓康攝）

▲防客運司機連上9天班過勞，公路總局將首度要求客運業者提報班表，隨機抽查。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

勞動部近期預告放寬客運業在年節、國定假日等期間「鬆綁七休一」，司機最多可連上9天班。但客運業工會不滿，認為工時休假要合理，行人乘客才安全，對此，交通部公路總局將首度要求客運業者提報班表，屆時將抽查是否有按班表輪班，避免過勞。

勞動部在1月4日預告客運業可在年節、紀念日、勞動節日或其他中央主管機關所規定等應放假日，為考量運輸需求，研擬鬆綁「七休一」，勞工連續工作不得逾9日，且單日工作時間逾11小時的天數，不得連續逾3日，預計預告至14日截止，最快農曆春節施行。

台灣汽車客運產業工會怒批，司機1個月得工作498個小時，換句話說，平均每天工時長達16小時，「這還是進行式，每天都在發生」，質疑司機處在長期長工時狀態下，要怎麼確保乘客跟用路人的安全？

▲▼台灣客運產業工會今天到勞動部抗議客運業鬆綁七休一，並赴監察院控告勞動部長許銘春瀆職。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台灣客運產業工會不滿勞動部針對客運業鬆綁七休一，赴監察院控告勞動部長許銘春瀆職。（圖／記者紀佳妘攝）

因應客運業鬆綁七休一，為防止客運業違規，公路總局交通管理組科長林衣婕表示，今年春節連假將首度要求業者提報排班班表，公路總局將按班表隨機稽查，確保司機不會過勞，若被查到與班表不符，違反司機工時規定，就會依法開罰。

公路總局預計下周邀集客運業者與工會開會說明配套方案，另也要求業者，即便未來法規上路，也要與工會進行協調，不能強迫司機配合排班，針對有意願配合排班的司機名單同樣也要提報勞動部備查。

另外，針對客運業放寬七休一，外界對司機存有過勞的疑慮，勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉表示，目前與交通部針對年節或連假等可能運用彈性調整措施期間，加強實施聯合稽查，包括駕駛的工時、休息、過勞預防等項目，並請各地方政府規劃為優先抽查業別，提升勞動檢查頻率及強度，該案仍在預告，各界意見將通盤考量。

ET快訊
理科太太「學費130萬」養出智商170學霸　蔡康永也服了
快訊／前立委高志鵬未現身！2度聲請延緩報到執行
BMW男酒駕逆向！豐田被「撞爆3公尺」支解　女駕駛慘死
聯邦政府繼續關！川普協商中「怒轉身說掰掰」：徹底浪費時間

關鍵字：客運,客運業,鬆綁七休一,勞動部,公路總局

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶起來！釜山機票單程500元「北高都能出發」　9日起限時開賣3天

夢幻粉紅大爆發！武陵櫻花季初三登場　日限6千人、賞櫻專車1/17開搶

2019年第一場流星雨！周五每小時110顆流星大爆發　1/6還有日偏食

一張圖看一周天氣！北台濕涼3天探15℃　周四雨停「全台高溫25℃↑」　

下雨模式又ON！北北基發「大雨特報」　北台低溫15度濕冷到周三

影／搶到就飛！2019年初機票促銷懶人包　網曝戰績：過年4人沖繩來回1萬7

影／一級戰場倒數！高鐵凌晨12點開賣「春節車票」　快手搶票秘訣曝光

影／金門非洲豬瘟死豬「是大陸漂來的」　防疫亮紅燈海陸空備戰這樣做

更新／2019元旦颱「帕布」生成　週四前帶水氣再濕冷3天

2019旅遊補助上路！申請攻略懶人包　住宿省1千5、全台5千間旅宿適用

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

謝霆鋒、佘詩曼PK釣魚　悄悄做了「這個舉動」根本暖男

重打腳底板「啪啪啪」幼兒淒厲哭　施暴主任：都道歉了還想要怎樣

林書豪三分線連中7球　中線投籃PK「亞洲第一控」郭艾倫

野生周子瑜現台南咖啡廳　抱愛犬親民和粉絲合照簽名

鄧紫棋助陣學員飆唱《倒數》 一開口鐵肺低音...網跪了！

大衣騎士雨天壓「白色箭頭」8秒被擊落　後車駕駛：自摔也帥帥的

「怎挑人家休息時送來」爆汗送貨被大叔嗆　宅配員閉嘴…內心超多感嘆

他戴進口安全帽…後座女戴小瓜呆！路人嘆「摔倒分手」　網：女生怕熱

防司機「春節連上9天班」過勞　公路總局首度要客運業繳班表稽查

1秒狂賣千張！台鐵春節「西部幹線票」照樣熱銷　尖峰時段全售完

小灰車硬塞2格間！她一瞥「整串車鑰匙插洞裡」　萬人邪惡笑…教一招療癒翻

她借2萬和男友到處飄！被討錢屎臉「繳完房租沒錢」　債主：怕傷友情

吃得比陸客差！新南向團「每人每餐100元」　旅行業搶客成亂象

台大醫院爆論文造假！名醫專精肝癌新藥　還回68萬研究費

巨乳妹約一次6000元　他神回「今晚金門火車站見」：我慢慢等

性侵女債主2次　渣男強拍性愛片擄女逼男友分手

高志鵬又放鴿子沒來報到！　新北檢硬起來「依法拘提」

大衣騎士雨天壓「白色箭頭」8秒被擊落　後車駕駛：自摔也帥帥的

「賴下蘇上」接院長　蘇貞昌：我肩膀一直都承接重擔

《神鬼傳奇》慘敗「導演也看到很痛苦」　闇黑宇宙停擺

航特602旅10人染A型未通報？ 陸軍：監控中

盤點5款「男性長髮」造型　學洛基當瀟灑型男、水行俠蓄鬍飄Man味

男孩吃午餐找零驚見「二戰NG銅板」　72年過後…拍賣價上看6.2億

10多間店打趴「東區」！　西門町躍升美、藥妝一條街

「怎挑人家休息時送來」爆汗送貨被大叔嗆　宅配員閉嘴…內心超多感嘆

生活熱門新聞

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋..

完美撞名托嬰中心！特教師崩潰澄..

妻要回娘家！夫：除夕要在台中婆..

最正啦啦隊員曝光！IG帳號神到..

強冷空氣何時來？一張圖解答3問..

手伸「胸前狂摸」！他背後環抱巨..

擁2千萬嗆爆工程師！27歲男逼..

貴婦奈奈歉！老公醫師世家背景曝..

女友開刀住院　他買胖老爹探病

巨乳妹假約砲　金門男：火車站見

小二生奇葩造句！網笑：智商超過..

除夕棄父母陪女友吃飯！老闆拒接..

釜山機票單程500元！北高都能..

人蔘會跑！挖到一半「咻～」消失..

更多熱門

相關新聞

40萬夜班勞工強制健檢　全由雇主買單

在全球化經濟的時代下，產業工作型態多元，勞動部最新公告，今年起長期夜間工作勞工健康檢查計畫，要求雇主針對長期夜間工作者安排健康檢查，實施為期2年，而檢查費用由雇主負擔，且必須給公假，預估將有40萬名勞工符合標準，若雇主未能如期完成，且限期未改善，可依法開罰3萬元至15萬元。

705輛ABS、CBS機車「被欠補助」

客運7休1擬鬆綁　工會喊告許銘春

蘇花改1/17開放大貨車通行！

武陵櫻花季初三登場　專車1/17開搶

讀者迴響

發燒話題

王令麟 習近平 板南線 地震 米津玄師 謝佳見 王令麟 非洲豬瘟 印尼海嘯 潘瑋柏 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 貴婦奈奈 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 鄭人碩 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 小野 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超 孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

即／貴婦奈奈向加拿大提難民申請

怨17歲女兒70D太豐滿！網瘋喊：岳母我來

金老佛爺爆噩耗「拿掉鼻子」曝傷照落淚

世上最後一隻金頂夏威夷樹蝸死亡

淯薪托嬰報警求助！5警到場戒護

幼教界隋棠涉虐打1歲童　主任嗆：要打才會乖

造韓網軍抓到了？PTT原始資料曝光

科學家：收到15億光年外太空訊號

無尊大3歲親姊甜美曝光！「大笑露出這裡」全場驚呆

女主持人嫌KPOP男偶像娘被罵爆

173萬追蹤BIGBANG帳號不是本人！

托嬰中心涉虐　3托育員各罰14萬

神人評3大超商福袋「這家大勝」

法國幻象2000墜毀　2飛官失聯

托嬰中心涉虐　主任道歉114秒惹火全台

更多

最夯影音

更多

超扯！強塞櫃子、鍋鏟打腳底　新北「甲等」托嬰中心遭爆虐童

鐵肺歌后婚禮獻唱《對的人》 聽到激動處...新娘飆淚頻點頭

自動上字幕、多軌操作　2019年多款必載手機剪輯APP

16歲少年寒冬穿短袖衣褲擺攤 懂事謝絕援助：有三餐溫飽就夠

范筱梵老公「3P帝王洗」影片曝光！　 2女極樂共浴左右緊貼

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面