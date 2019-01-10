防司機「春節連上9天班」過勞　公路總局首度要客運業繳班表稽查

▲防客運司機連上9天班過勞，公路總局將首度要求客運業者提報班表，隨機抽查。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

勞動部近期預告放寬客運業在年節、國定假日等期間「鬆綁七休一」，司機最多可連上9天班。但客運業工會不滿，認為工時休假要合理，行人乘客才安全，對此，交通部公路總局將首度要求客運業者提報班表，屆時將抽查是否有按班表輪班，避免過勞。

勞動部在1月4日預告客運業可在年節、紀念日、勞動節日或其他中央主管機關所規定等應放假日，為考量運輸需求，研擬鬆綁「七休一」，勞工連續工作不得逾9日，且單日工作時間逾11小時的天數，不得連續逾3日，預計預告至14日截止，最快農曆春節施行。

台灣汽車客運產業工會怒批，司機1個月得工作498個小時，換句話說，平均每天工時長達16小時，「這還是進行式，每天都在發生」，質疑司機處在長期長工時狀態下，要怎麼確保乘客跟用路人的安全？

▲台灣客運產業工會不滿勞動部針對客運業鬆綁七休一，赴監察院控告勞動部長許銘春瀆職。（圖／記者紀佳妘攝）

因應客運業鬆綁七休一，為防止客運業違規，公路總局交通管理組科長林衣婕表示，今年春節連假將首度要求業者提報排班班表，公路總局將按班表隨機稽查，確保司機不會過勞，若被查到與班表不符，違反司機工時規定，就會依法開罰。

公路總局預計下周邀集客運業者與工會開會說明配套方案，另也要求業者，即便未來法規上路，也要與工會進行協調，不能強迫司機配合排班，針對有意願配合排班的司機名單同樣也要提報勞動部備查。

另外，針對客運業放寬七休一，外界對司機存有過勞的疑慮，勞動部勞動條件及就業平等司專委王金蓉表示，目前與交通部針對年節或連假等可能運用彈性調整措施期間，加強實施聯合稽查，包括駕駛的工時、休息、過勞預防等項目，並請各地方政府規劃為優先抽查業別，提升勞動檢查頻率及強度，該案仍在預告，各界意見將通盤考量。