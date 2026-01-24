澎湖鳥嶼港船主落海失蹤！海巡持續搜救　空勤直升機也加入

記者陳洋、郭玗潔／澎湖報導
白沙鄉鳥嶼村漁港港嘴23日14時28分有漁船翻覆，經海巡隊搜救，於14時54分救起落海吳姓船員，但仍有一名吳姓船主失蹤，直到晚間20時許仍未尋獲。今(24日)海巡隊等搜救人員再度乘快艇，前往事故海域下水搜救，空勤直升機也加入搜尋行列，但截至10時30分勤務結束，仍未找到船主身影。
▲白沙鄉鳥嶼村漁港港漁船翻覆，海巡隊下水搜救。（圖／記者陳洋翻攝）
海巡署金馬澎分署第七岸巡隊鳥嶼安檢所，於昨（23）日透過港區監視系統，發現「休閒漁政0148」於港嘴消波堤處發生擱淺，立即協調友船「再出發（964353）」出港協助搜救，於14時54分成功將落海吳姓船員救起，然而尚有一名吳姓船主未尋獲。
海巡署鳥嶼分隊於23日利用18時55分退潮時機，由小隊長鄭源率員前往事故海域，架梯下到鳥嶼漁港消波塊區域搜尋，直到晚間20時許，仍未尋獲落海失蹤民眾。
今(24日)上午8時，海巡署再度派遣第二大隊4人及澎湖縣救難協會潛水人員10人共計14人，搭乘「鉅航6號」快艇前往事故海域，冒著低溫氣候，進行2梯次水下搜尋。另外於9時43分，空勤直升機也加入搜尋行列，不過皆未發現吳姓落海者，搜救勤務於10時30分時暫告結束。
