澎湖鳥嶼港船主落海失蹤！海巡持續搜救　空勤直升機也加入

就在你背後！新竹縣有隻9個月大的玄鳳鸚鵡「小元寶」很可愛，這天牠在家裡開心飛來飛去，結果突然搞失蹤，害阿公超緊張。這下阿公四處翻箱倒櫃、拼命喊名字，都不見鳥孫身影。好在主人也出來幫忙找尋後，發現調皮的小元寶就躲在阿公背上，害阿公白忙一場。