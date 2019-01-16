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遭「肉圓媽」指控不積極　蘆洲警：對家暴案「零容忍」

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記者郭世賢／新北報導

新北市蘆洲一名42歲林姓狠父，因為孩子幫忙買晚餐，但「肉圓沒加辣」，就對妻兒痛毆暴打引發眾怒。林妻的委任律師陳振瑋表示，警方在處理此家暴案，以「程序未完成」沒有給被害人報案三聯單。警方表示，依規定立即偵破案件，得免開立三聯單，警方亦未主動徵詢開立報案三聯單，但對於家暴案，絕對是「零容忍」。

▲▼肉圓媽（左）在律師陪同下到新北地院遞狀提告離婚。（圖／攝影中心攝）

▲ 肉圓媽在律師陪同下，前往新北地院，正式提出離婚訴訟。（圖／攝影中心攝）

蘆洲警分局副分局長吳恒隆表示，1月12日晚上20時42分接獲110報案，警方在短短4分鐘內就到達現場處理，一方面了解狀況，另一方面馬上協助就醫，2小時後的22時47分，就依規定向新北市家暴中心通報兒少高風險家庭。

吳恒隆表示，13日警方主動聯繫，並且和林妻約定好製作筆錄的時間，家庭暴力防制專責人員，同時也介入協助處理刑事告訴及聲請保護令。即便在事件在曝光後，蘆洲警分局必須一邊忙著安撫義憤填膺的群眾，一邊保護被私法正義的林男、一邊應付媒體採訪需求，還要一邊想方設法完成兩造雙方當事人的筆錄，警方對於家暴的態度，絕對是「零容忍」，被害人的心情可以體諒，但用延宕來苛責警方，實在是太過於沈重

吳恒隆則表示，第1天警方先行協助當事人就醫，第2天員警處理完成筆錄製作後，並移送地檢署偵辦。有關三聯單的部分，依規定立即偵破案件，得免開立三聯單，但報案人索取時，仍應開立。但報案人事後要求補開三聯單，並表示會自行前來拿取，但警方多次聯繫不到、久候未見前來拿取，警方前往林囗住處末遇林妻，迄今仍未與林妻取得連繫

吳恒隆強調，從案發到現在，一直積極的協助處理，現在案件已經移送到地檢署，後續我們也會基於保護被害人的立場出發，配合檢察官的指揮，協助律師和當事人在後續訴訟過程能夠獲得應有的保障。本案處理過程中，當事人沒有感受到充分的關懷，我們會更努力去做。

根據《受理報案e化平台一般刑案作業規定》法規，第19點、受理一般刑案報案應填輸是否為告訴乃論案件及是否提出告訴。告訴乃論案件，報案人如提出告訴，應依本作業規定開立三聯單；如不提告訴但報案人要求發給報案證明時，亦應開立三聯單交付之。第20點、立即偵破移送之案件，得免開立三聯單。但報案人索取時，仍應開立交付之。

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關鍵字：肉圓,家暴,痛毆

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