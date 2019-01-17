可惡家暴引私刑正義、起底風潮！兒福盟憂：對孩子是二度傷害

▲網友在上狂起底加害人，兒福盟認為孩子將難以承受之後的輿論。（圖／示意圖／CFP）

生活中心／綜合報導路

近日虐童案頻傳，許多無辜的小生命因此折損，引起廣大網友公憤，在網路上動員發起「私刑正義」，甚至狂起底加害人。對此，兒童福利聯盟就在臉書上呼籲，這樣的行為最後真的二度傷害到的是孩子們，希望鄉民們「為孩子多想一點」。

兒童福利聯盟在臉書專頁「兒福聯盟─孩子的守護者」上提到，許多鄉民動用私刑正義，例如在網路上起底加害人或直接到住宅堵人，但是「這番正義也隱藏著代價，曝光的不僅僅是加害人的個人臉書和居住地址，家庭照片和生活範圍往往也被公諸於世。」

但是「弄髒了手之後，孩子該怎麼辦」，兒福聯盟提到，希望大家先稍微靜下心想想看，在伸張正義的同時，當事者的資料全被挖出，包含父母親人間互相的指控、住家地址、居家照片、連孩子在學表現也一一被攤在陽光下，「對孩子往後的生活會否帶來負面影響？當學校老師、同學們都知道這一切，那些要面對的議論與目光，對孩子來說是否太難承受？」



由於公眾輿論極有可能造成心理上的二度傷害，也導致兒少難以回歸到原本的生活圈，他們呼籲，「我們一起為孩子多想一點，盡可能地讓孩子不再承受更多傷害」。事實上，《兒童及少年福利與權益保障法》中，第69條已有明訂，「媒體及網路等媒介不得報導或記載足以識別當事人或被害人身分之資訊」。