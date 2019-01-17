家暴男大街狂吼「逼妻撤保護令」！正義哥路過一拳打斷門牙

▲蕭女長期遭家暴，離婚申請保護令，不料卻遭前夫威嚇。（示意圖／記者徐文彬攝）

記者柯沛辰／綜合報導

新北市汐止一名蕭姓女子不堪丈夫長期家暴，日前離婚後向法院聲請保護令。林姓前夫得知後暴跳如雷，當街大小聲逼蕭妻撤回聲請。恰巧張姓男子經過目擊，挺身上前喝斥「當街欺負女人不覺得可恥嗎？」林男惱羞動粗，拿出刮刀胡亂揮砍，導致張男多處受傷，不料自己門牙也被打斷。事後雙方互告傷害，但檢方認定張男是「自衛」，僅將丈夫起訴。士林地院審理後，8日判處林男4個月徒刑。

判決書指出，林男去年8月27日晚間在一家咖啡店前氣急敗壞，不斷咆嘯逼前妻撤銷保護令聲請。期間張男正好騎車經過，見女方神情緊張，立刻上前關心，並將林男一把推開：「一個大男人當街這樣欺負一個女人不覺得可恥嗎？要不要臉？」

林男一聽惱羞，二話不說就出拳毆打張男，不僅用腳狂踹，還拿出刮刀揮砍猛刺，導致張男後背右側穿刺傷傷口3公分，併發右側氣胸、左頸部開放性傷口17公分。張男不甘示弱回擊，一拳打斷林男上排一顆門牙，雙方互控傷害。

檢方認為，張男是自我防衛，處分不起訴，只起訴林男。士林地院審理後認為，林男與告訴人素不相識，僅因細故爭執就貿然動手傷人，足見其法治觀念實屬薄弱，所為殊不足取；惟念被告坦承犯行，並審酌其國中肄業之智識程度，最後依傷害罪判處有期徒刑4個月，可易科罰金12萬元。