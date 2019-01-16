肉圓虐童案律師控未給三聯單　蘆洲警：立即偵破依規不需要

記者郭世賢、記者陳以昇／新北報導

新北市蘆洲一名42歲林姓男子，因為孩子幫忙買晚餐，但「肉圓沒加辣」，就對妻兒痛毆暴打引發眾怒。妻子16日上午現身前往新北地院，正式提出離婚訴訟，並聲請保護令。妻子的委任律師陳振瑋表示，警方在處理此家暴案，以「程序未完成」沒有給被害人報案三聯單。警方表示，依規定立即偵破案件，得免開立三聯單，但報案人索取時，會補開給當事人。警方譴責暴力，對於「家暴案件零容忍」的立場以及「對被害人的關懷」，自始至終不曾改變。

▲ 肉圓媽現身前往新北地院，正式提出離婚訴訟，並聲請保護令。（圖／記者林裕豐攝）

警方表示，事發1月12日晚間接獲報案後，媽媽當時表示，希望先就醫及驗傷之後，在到派出所提告並聲請保護令。警方考量當事人及小孩的身心狀況，警方優先協助送醫，同時，也依規定通報兒少保護及高風險家庭。13日警方主動聯繫當事人有關筆錄製作事宜，連夜申請緊急保護令獲准，並將傷害案移送地檢署偵辦。

警方說，第1天警方先行協助當事人就醫，第2天員警處理完成筆錄製作後，並移送地檢署偵辦。有關三聯單的部分，依規定立即偵破案件，得免開立三聯單，但報案人索取時，仍應開立，本案因當事人未提，警方亦未主動徵詢，我們會再補開給當事人。

蘆洲警分局表示，從案發到現在，一直積極的協助處理，現在案件已經移送到地檢署，後續我們也會基於保護被害人的立場出發，配合檢察官的指揮，協助律師和當事人在後續訴訟過程能夠獲得應有的保障。本案處理過程中，當事人沒有感受到充分的關懷，我們會更努力去做。

根據《受理報案e化平台一般刑案作業規定》法規，第19點、受理一般刑案報案應填輸是否為告訴乃論案件及是否提出告訴。告訴乃論案件，報案人如提出告訴，應依本作業規定開立三聯單；如不提告訴但報案人要求發給報案證明時，亦應開立三聯單交付之。第20點、立即偵破移送之案件，得免開立三聯單。但報案人索取時，仍應開立交付之。