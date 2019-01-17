不求人4刑具曝！媽4人輪毆到睡著　1歲童「48小時內遭撞牆虐打」死狀慘

社會中心／台南報導

台南虐死案，17歲小媽媽15日晚間雙手將女童抱著送醫時，女童已經身軀癱軟、呼吸微弱，搶救後仍不治身亡。南檢相驗解剖，指女童頭部前後大面積顱內出血，全身瘀傷，遭受嚴重施暴，死狀慘不忍睹。警方搜索母親住處找出4項刑具，分別是愛的小手、塑膠管、木棍和不求人，她供稱，女兒晚上哭鬧，打了比較好睡，4人有時會抓起工具輪流打到睡著。

監視器畫面中，小媽媽15日深夜10時許雙手抱著女兒送醫，女童已經身軀癱軟、頭部後仰下垂，失去意識，院方稱，女童到院時已經呼吸心跳，全身多處瘀青、結痂傷口，搶救後仍宣告不治。

▲17歲小媽媽投靠20歲表姊，1歲女兒慘遭4人輪打虐死。（圖／記者林悅翻攝、翻攝臉書）



主任檢察官周盟翔相驗解剖後指出，女童身上有大量受虐造成的外傷，從四肢、脖子到背部都是新舊瘀青，還有一痕一痕的結痂傷口，主要是用手指甲去摳捏，以及細小棍棒毆打；頭部也有外傷，且不只一處，前額、後腦都有，造成大面積腦內出血，「像是用頭去撞擊牆或地面」。

法醫並稱，以正常人體溫36度來說，死亡1小時會掉1度，女童到院時只有32度，推估已經死亡4小時。警方研判，母親、堂姊等4人在唱歌前，就已經將女童虐打致死，但都沒有發覺，還抱著屍體出門一起唱了4小時；殘忍行徑讓檢察官說明案情都一度紅了眼眶，哽咽表示「我也是兩個小女孩的父親…」

警方搜索4人住處時，要求交出施暴工具作為證物，他們翻找了一陣子，最後挑出4項已經殘破的工具，包括斷掉的愛的小手、破裂的塑膠軟管、木棍和脫漆纏上交帶的不求人。4人供稱，並沒有特別的作案工具，只要女童一哭，就會輪流拿起條狀物毆打，尤其運將李姓男子出手特別重，因為女童晚上會哭鬧，「打了比較好睡」。

大同醫院小兒科主任周柏青看了照片，認為女童身上傷痕有黑有紅，紅的推估是在24小時內打的，偏黑的則是24到48小時內遭人施暴，「黑或紅色傷痕大概是發生在2、3天內的事。」推估恐怕還有使用其他工具，像是比較直角的工具，因為手指甲大部份有一定弧度的，若用捏的，通常會有前後夾的痕跡兩處，不會單純只有一處。

▼警方在住處搜出4大刑具，4人供稱：女童一哭就會輪流打到她睡著。（圖／記者林悅翻攝）

