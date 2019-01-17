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點3碗肉圓都要辣！星光奈奈「排30分鐘」超傻眼　辣椒醬口感曝光

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▲▼點3碗肉圓都要辣！星光奈奈「排30分鐘」超傻眼　辣椒醬口感曝光。（圖／翻攝星光奈奈YouTube）

▲星光奈奈提早30分鐘到肉圓店排隊。（圖／翻攝星光奈奈YouTube

網搜小組／綜合報導

新北市蘆洲爆發「肉圓惡爸」虐童事件，也讓事件導火線「家味肉圓店」成為網友關注的焦點，吸引許多網友到店裡朝聖。YouTuber星光奈奈直接排隊實測，購買了2碗甜不辣、3碗肉圓，沒想到竟全都沒有加辣，好在有另外加購辣椒醬，這才吃到傳說中的辣椒口味。

有45年餐廳經驗的張姓老闆娘11年前在蘆洲開了「家味肉圓店」，憑著實在的肉圓餡料，以及親製的朝天椒辣椒醬，在美食小吃林立的蘆洲站穩一席之地，但也因「肉圓加辣」事件再次爆紅。另外，店家也針對此事回應說，「來購買的客人真的很多，對於是哪一位真的沒有印象。」

▲▼ 。（圖／翻攝畫面）

▲肉圓店店員回應說：「來購買的客人真的很多，對於是哪一位真的沒有印象。」（圖／記者陳豐德翻攝）

▲▼點3碗肉圓都要辣！星光奈奈「排30分鐘」超傻眼　辣椒醬口感曝光。（圖／翻攝星光奈奈YouTube）

▲星光奈奈買了3碗實測發現，老闆真的忙到忘記加辣。（圖／翻攝星光奈奈YouTube）

「我真的有跟他說加辣喔！」星光奈奈表示，店家早上11點30分開店，她提早30分便到現場排隊，是第3個客人，「我們看看她的記憶力到底多混亂，還是很正確？」接著，一旁的艾瑪打開3個肉圓後也瞬間傻眼。

星光奈奈傻眼地說，打開了3個肉圓都沒有加辣，只有兩個甜不辣確實有加入辣椒，「所以那個小孩沒有說錯，他沒有說謊」，「我第3個喔，你看老闆多忙」，接著也品嘗了肉圓及甜不辣，「這真的要加辣，不加辣會生氣」。

此外，星光奈奈也拿出店家整罐的辣椒，讓艾瑪加入肉圓、甜不辣做比較；沒想到，艾瑪吃了一口肉圓配店家的辣椒後說，「加了就差很多耶，沒加就很一般」，並說肉圓店的辣椒「單純辣而已，比較配肉圓」。

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關鍵字：星光奈奈,肉圓,加辣

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