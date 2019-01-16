發孕照甜笑❤！表姊轉頭「虐死1歲女童」去唱歌　黑暗過去被起底

▲女童阿嬤指控，薛女表姊跟案件脫不了關係。（圖／翻攝臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台南一名17歲薛姓小媽媽因1歲大的女兒打翻牛奶，夥同表姊、表姊夫及李姓同居人拿4刑具痛毆，導致女兒重傷死亡。李女的媽媽更透露，20歲的表姊絕對跟案件有關，之前就常聽到她脾氣差會動手打人。案件曝光後，表姊的黑歷史也被網友起底。

女童15日晚間遭虐重傷，奄奄一息地被薛女送到醫院急救，但仍回天乏術。16日凌晨消息曝光，檢方相驗會同法醫解剖，初步判定女童軀幹、四肢有多處疑似掐捏、持條狀物毆打之新舊傷痕，且頭部有顱內出血之情形，疑似遭人為所造成，因此向法院聲請將李女等4人羈押禁見。

▲檢察官相驗後也忍不住悲傷情緒哽咽。（圖／記者洪正達攝）



許多民眾也在台南地檢署門口守候，網友的直播人數更是高達2萬人同時在線。此外，由於薛母因未滿18歲，由警方移送少年法庭，少年法庭開庭後，依據少年事件處理法第3條，將她裁定到少年觀護所收容。

女童阿嬤指控，女兒住進表姊家後，有說過自己的行動被對方控制，除了不能打電話、外出之外，如果讓表姊不順心就會讓對方生氣、暴怒，甚至女童哭鬧都會被爆打。

案情曝光後，薛女表姊也被網友起底，發現她2018年7月14日曾PO出懷孕6個月的雙胞胎的超音波照，更標記丈夫甜蜜發文；又有網友指控，薛女表姊過去曾有虐貓事件，且現在家中仍養有9隻貓。

▼薛女表姊疑似懷孕，PO出超音波照。（圖／翻攝臉書）

