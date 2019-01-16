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社會 社會焦點 保障人權

影／狠母KTV爽唱3hr！女童「翻白眼」全身癱軟...凌晨就遭男友人毒打

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地方中心／台南報導

台南一歲女童遭小媽媽虐死事件再次引爆全民怒火，許多民眾聽聞此事紛紛聚集台南市第五分局門口，想要找4名嫌犯算帳。據了解，女童摔破奶瓶被毆打後，4名大人居然不當一回事，接著就坐計程車到KTV夜唱，爽唱3小時才準備返家，過程看到女童翻眼上吊還不以為意，直到氣息微弱再把人送醫。

【18:18更新】

17歲小媽媽因女兒哭鬧及打翻牛奶，竟以「不求人」毒打。最新案情，小媽媽事後還同親友到KTV夜唱3小時，返家途中見女兒有異狀，才緊急送醫仍不治，從女童當時體溫32度來看，可以推斷已經死亡4小時，也就是說可以合理懷疑女童早在小媽媽爽唱KTV的時候早已死亡

警方表示，小媽媽稱女童因在家翻倒牛奶，一時氣憤於是持木條毆打，後來發現女兒呼吸微弱，已近昏迷狀態，才趕緊坐計程車將該2歲女童送醫急救，送至醫院時已無生命跡象。不過事後調查，原來眾人是打完小孩，放任她睡覺不管，後來還跑去安平區KTV夜唱，返家過程驚見女童呼吸微弱，才嚇到往醫院急救。

另外女童外婆也哭著透露，小媽媽、堂姊夫婦以及李姓友人認為女童有「卡到陰」，被陰靈跟蹤，睡不好才一直哭鬧，要打到陰靈被驅趕為止，但沒想到這麼嚴重。據了解，凌晨女童已遭毒打一頓，其中李男下手最重，其他大人則「出於好意」代打

從醫院的監視器可以看到，小媽媽穿著短裙戴口罩神情慌張地下了計程車，當時懷裡的小孩頭已經往後仰、全身癱軟手下垂，似乎已經沒有意識。

台南女嬰遭虐死案，4嫌移送。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南女嬰遭虐死案，4嫌移送。（圖／記者林悅翻攝）

小媽媽（17歲）在2017年6月生下女童，之後於2018年9月與女童父親離婚後，便帶著孩子與堂姐、堂姐夫以及同居人一起住。生父友人表示，女童母親與同居人就常抱怨小孩非常難帶，甚至出手施暴，但女童生父苦無監護權，無法出手干涉，晚間接到醫院通知後，才得知女兒已被虐待致死，當場悲痛萬分。

女童生父得知噩耗，凌晨難過在臉書發文，「親愛的，妳乖乖的去當小天使，請原諒爸爸沒好好照顧妳，爸爸一定幫你討回來，真的後悔沒把妳留在身邊，讓妳受盡委屈。孩子對不起，爸爸對不起妳，妳乖乖跟菩薩去修行，下輩子再來當我的小孩，爸爸愛妳。」

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關鍵字：虐童,虐嬰,台南,小媽媽,堂姐

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