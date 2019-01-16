17歲小媽帶女投靠！20歲堂姊懷孕還下手「打嬰靈」：打到她清醒

社會中心／台南報導

台南1歲6個月女嬰疑似因打翻牛奶，慘遭17歲生母、同居人、堂姊及堂姊夫4人虐死，外婆控訴，女兒離婚後搬到堂姊（檢方證實非表姊，兩人為堂姊妹關係）租屋處，4人經濟不好，20歲堂姊曾瞎扯，女嬰被「嬰靈」纏身，常常打翻東西，要用黑令旗打才能驅離，不僅不讓女嬰睡覺，還要一直打到嬰靈離開，「整件事都是她自導自演」。其實小爸媽在18歲、15歲時先有後婚，最後離婚，未料下一次再見到女兒竟在殯儀館。

17歲生母長相清秀甜美，身材纖瘦，外婆表示，女兒沒念高中，透過朋友介紹和當工人的生父認識，兩人先有後婚， 15歲就生下女嬰，登記結婚僅1年左右，便於去年9離婚收場，至今還是未成年媽媽。

▲外婆指控，17歲女兒投靠，孕堂姊竟主導虐死嬰。（圖／記者洪正達翻攝）

▲小媽媽寄居，懷孕堂姊竟下毒手瞎掰「打嬰靈」。（圖／翻攝臉書）



▲小媽媽常常帶著女兒夜唱打卡。（圖／翻攝臉書）



外婆指出，3、4個月前，女兒離婚後嫌她管太多，兩人大吵一架，女兒便帶著1歲女嬰寄人籬下，到20歲的堂姊租屋處住，和剛新婚的26歲堂姊夫3人都沒工作，靠家中接濟，堂姊夫友人李姓運將因為有欠債，經濟不穩，也借住在該處。

外婆痛訴，虐童事件一切都是堂姊一手自導自演，「她堂姐就跟她洗腦，限制她的行動 ，不讓她外出。」警方證實，剛滿20歲的堂姊也是懷孕中，遭檢方聲押，研判若懷孕超過5個月，交保可能性最高。

不捨外孫女慘遭虐死，外婆曝光女兒臉書，她經常出沒在不同KTV打卡的PO文，也常帶著1歲多女嬰去夜唱，但4個大人沒錢，情緒不穩，尤其今年1月開始，女嬰哭鬧頻繁，4人動手次數也變多，堂姊日前甚至曾瞎掰「說她卡到陰，說孩子晚上都不可以讓她睡覺，要一直打她，打到清醒，打到嬰靈被驅離。」

事發後，生父臉書PO文「真的後悔沒把妳留在身邊，讓妳受盡委屈。孩子對不起」，但外婆爆料，他不給生活費還在外積欠大批債務，導致女兒婚後常被逼債，對孩子、家庭沒有責任感，女兒才決定離婚，取得監護權，讓女嬰跟從母姓。

今年20歲的生父撐著助行器趕到殯儀館，剛出車禍還在療傷中，沒想到再次見到女兒竟然是在殯儀館。外婆指控，女婿有毒品前科，積欠大批債務，去年7月生下女嬰，女兒不堪長期被追債，又沒有生活費，小孩生下2個月，小夫妻最後離婚收場；離婚時要求1個月給1萬元養小孩，但都沒有給錢。

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▼小媽媽聯手虐死女兒，4人遭聲押。（圖／記者林悅翻攝）

