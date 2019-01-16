女童生父崩潰淚喊「爸爸對不起妳」！　外婆打臉：他沒錢、沒責任感

地方中心／台南報導

台南一名一歲女童遭小媽媽、堂姐夫婦以及男友人虐死，初步相驗結果發現女童顱內出血，四肢等處外傷痕跡非常多，幾乎傷得體無完膚。對此女童生父在臉書發文，「孩子對不起，爸爸對不起妳……爸爸愛妳。」不過話傳到女童外婆耳裡很是諷刺，爆料「他根本沒錢、沒責任感」。

▲台南虐童案，外婆出面受訪。（圖／記者洪正達翻攝）



警方指出，涉嫌虐嬰的生母日前與丈夫離婚，女嬰歸由母親撫養。生父友人透露，先前就曾耳聞女嬰遭到虐打，但生父卻因沒有監護權，因此難以介入，直到15日晚間接獲醫院通知，才知女兒疑遭虐致死。

而女童生父在得知噩耗後，凌晨難過的在臉書發文，「親愛的，妳乖乖的去當小天使，請原諒爸爸沒好好照顧妳，爸爸一定幫你討回來，真的後悔沒把妳留在身邊，讓妳受盡委屈。孩子對不起，爸爸對不起妳，妳乖乖跟菩薩去修行，下輩子再來當我的小孩，爸爸愛妳。」

▲台南女嬰遭虐死，生父淚：爸對不起妳。（圖／翻攝臉書）



不過女童外婆出面受訪時打臉表示，女童生父國中畢業後就沒再繼續升學，以打零工為生，2年前與16歲的女兒登記結婚後，曾要求女婿每個月拿出1萬元的扶養費用，但對方卻拿不出來，且對孩子、家庭沒有責任感，婚姻維持了1年多，便以離婚作收，沒想到現在會發生這種事。

【更多新聞】

我們棠棠真的很可愛... 1歲女童冤死 外婆邊看影片邊哭



解剖結果出爐！女童疑被「抓頭撞牆摔地板」 檢察官怒了



影／起底20歲堂姊！IG愛曬露奶照「想..」露半球 網酸：噁心...想什麼？想揍妳