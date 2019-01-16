送醫體溫32℃已死4小時　小媽疑「攜女童屍K歌」爽唱3小時

▲17歲薛女生母等4名虐童致死涉案人，被市警五分局依殺人罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方聲押中。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市1歲女童遭親母虐童致死案，檢警16日下午追查，案情有新進展，17歲小媽因女兒哭鬧及打翻牛奶，竟以「不求人」毒打，事後還同親友到KTV夜唱3小時，返家途中發現女兒有異狀，才緊急送醫仍不治，不過，從到院時女童體溫僅攝氏32度來看，應在送醫前4小時就已經死亡，檢警合理懷疑女童早在薛女爽唱3小時當中，早已氣絕。

女童1月15日深夜10時，被生母薛女送往台南市郭綜合醫院急救，醫護人員全力搶救仍回天乏術。院方見女童全身瘀青，新舊傷痕併陳，疑有虐童情況，依規定通報市警五分局查處，才揭露這起駭人聽聞的虐童致死案。

市警五分局查出涉嫌虐童致死的17歲薛女，結婚後於2017年6月生下女童，目前已經離婚，小孩監護權交由小媽媽，薛女無謀生能力，2018年9月帶著女嬰投靠寄住20歲薛姓堂姐和26歲的何姓堂姐夫所租住位於北區大型社區大樓公寓，因女童容易哭鬧，只要碰到女童哭鬧，薛女與堂姐夫婦就會出手教訓，同住該處的28歲薛女之李姓男友人也會出手「教訓」女童，尤其是最近女童常哭鬧，被教訓的次數也變多。

警方調查，4名涉案人都坦承有打小孩，4嫌都相信，女童「卡到陰」，夜間不能睡覺，避免陰靈作怪，1月15日凌晨4時至6時，女童已遭叫醒痛打1次，由李男涉嫌「主打」，其他人基於善意「代打」；傍晚6時許，女童又因不喝奶哭鬧，且打翻牛奶和保養品，薛女使用「不求人」（抓背用具）再打1次，那時女童已有翻眼現象。

女童母親薛女等4人，未發現女童有異，竟在15日晚上6時30分左右，由開計程車的李男載著3大1小共5人出門，到台南市安平區一家KTV唱歌，薛女等人爽唱3小時，直到晚上9時多，離開KTV返家途中，行經郭綜合醫院，薛女覺得女童有異，直接抱進醫院急診急救。

薛女抱女進院時，女兒頭部無力撐，直接往後仰，並翻白眼。

警方到4名嫌犯居住地，查扣涉嫌虐打女童的愛的小手、藤條、水管、不求人等證物。女童生母薛女向警方供稱，因小孩不停哭鬧才用「不求人」管教，卻不知小孩突然昏厥，與李姓友人將女童緊急送醫後，也不知道孩子會突然死亡。全案偵訊後警方將薛女等4人依殺人罪嫌送辦。

▲女童母親薛女等4人，未發現女童有異，竟在15日晚上6時30分左右，由開計程車的李男載著3大1小5人出門，到台南市安平區一家KTV唱歌。

檢方會同法醫初步相驗，台南地檢署主任檢查官周盟翔表示，女童身上有大量的受虐造成的外傷，腦部也有外傷性出血的情形，而身上沒有刀傷，主要是以用手摳、捏的痕跡，還有疑似棍棒毆打造成的傷痕，另外傷口新舊並陳，分布在身體、四肢，外傷痕跡非常多；至於致命傷必須等進一步解剖報告才能知道，目前初步研判應為顱內出血，可用體無完膚來形容。最重要地是法醫解剖女童發現顱內出血，像是抓頭撞牆或地面所造成，推測女童送醫時已死亡4小時，周盟翔主任檢察官難過地表示，會窮盡一切的偵查手段依法積極的來追究行為人的刑事責任。

▲檢警調查女童被母親抱進醫院的監視器畫面，發現從計程車下車時，女童整個身軀癱軟，頭和身軀往後仰，雙手無力下垂甩動。

檢警調查女童被母親抱進醫院的監視器畫面，發現從計程車下車時，女童整個身軀癱軟，頭和身軀往後仰，雙手無力下垂甩動。據郭綜合醫院指出，女童15日晚上10時5分到院，已無呼吸心跳，身上有多處瘀青和結痂舊傷口。法醫相驗也發現，以正常人的體溫36度來說，死亡1小時體溫會掉1度，在醫院時女童的體溫降到32度，因此合理推測女童送到醫院前已死亡4小時，如以此論，檢警懷疑薛女帶女童出門歡唱時，女童已經死亡，疑薛女等4人帶著女童屍體K歌。這種案情發展令人聞之鼻酸，俗諺：「天下無不是之父母」，印證在薛女身上，似乎大錯特錯。