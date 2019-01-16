4米蟲虐殺1歲嬰！外婆淚控「豐腴堂姊還想逃」：別把我們咬出來

▲薛女臉書滿是玩樂照，甚至15日晚間在毆打女嬰後還到KTV歡唱3小時。（圖／翻攝自當事人臉書）

社會中心／綜合報導

年僅1歲的小女嬰就這樣活活遭到虐殺！台南市一名17歲的薛姓小媽媽，因不滿女嬰摔破奶瓶，竟夥同表姊、表姊夫及李姓友人活活將孩子打死；女嬰的外婆悲憤地說，事後表姊夫想要脫罪，還扮可憐向薛女求情，「你表姊已經懷孕5、6個月了，你未成年，刑期會比較輕，不要把我們咬出來啦！」

警方調查，薛女年紀輕輕就懷孕生下女嬰，但日前卻與丈夫離婚，因孩子生父有毒品前科，因此由薛女獲得女嬰撫養權；但離婚後住在娘家的薛女，嫌「媽媽管太多」，帶著女嬰投靠20歲的表姊家，與28歲的表姐夫、及前來躲債李姓運將同住，4個大人時常輪流痛打女嬰。

▲薛女身材相當姣好，但臉書上PO文卻充斥著滿滿「江湖味」。（圖／翻攝自當事人臉書）

「我昨天（15日）問我女兒，他們4個都有打！」女嬰外婆悲憤地表示，女兒薛女目前沒有固定職業，而表姊及表姊夫雖然在外租屋，但是生活花費也全仰賴家中接濟，一家4的大人幾乎全都是不事生產、白吃飯的「米蟲」。

外婆控訴，會虐打小孫女，全是身材豐腴的表姊一手主導，「（女兒過去住之後），表姊就開始跟她洗腦，限制她的行動，不讓她外出！」甚至在虐出人命後，表姊夫還跟薛女大打悲情牌，哀求表示表姊已經懷孕數月，再過一陣子即將臨盆，「你（薛女）還未成年，就算被判刑期也會比較輕，拜託不要把我們咬出來！」企圖將責任全推給薛女一人獨扛。

▲外婆淚訴，小孫女已經被他們害死，但表姊、表姊夫竟然還企圖脫罪。（圖／東森新聞）

外婆表示，這4個大人口袋空空，不但沒錢，還經常情緒失控，且女嬰才年僅1歲，懵懂無知、時常哭鬧，4個大人只要聽到哭聲就後暴起動手痛毆，「現在還牽拖我小孫女，說她卡到陰，所以晚上都不能讓孩子睡覺，要一直打她、打到清醒、打到嬰靈被驅離！」

目前全案曝光後，台南當地鄉親群情激憤，還數度包圍台南市第五分局、地檢署、殯儀館堵人，揚言要給這4個虐童嫌犯「一個教訓」；檢方在會同法醫解剖後，判定女童軀幹、四肢有多處掐捏、條狀物毆打的新舊傷，且顱內也有出血情形，認定4人涉嫌施虐、殺人罪嫌，由於薛母未滿18歲，稍早由警方移送少年法庭，另外3人訊後則遭到聲押。

▲涉案的薛母稍早被移送往少年法庭，其餘3人則遭聲押。（圖／記者林悅翻攝）