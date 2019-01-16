　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

4米蟲虐殺1歲嬰！外婆淚控「豐腴堂姊還想逃」：別把我們咬出來

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南1歲女嬰疑遭虐死，親生母親的臉書被網友找出來。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲薛女臉書滿是玩樂照，甚至15日晚間在毆打女嬰後還到KTV歡唱3小時。（圖／翻攝自當事人臉書）

社會中心／綜合報導

年僅1歲的小女嬰就這樣活活遭到虐殺！台南市一名17歲的薛姓小媽媽，因不滿女嬰摔破奶瓶，竟夥同表姊、表姊夫及李姓友人活活將孩子打死；女嬰的外婆悲憤地說，事後表姊夫想要脫罪，還扮可憐向薛女求情，「你表姊已經懷孕5、6個月了，你未成年，刑期會比較輕，不要把我們咬出來啦！」

警方調查，薛女年紀輕輕就懷孕生下女嬰，但日前卻與丈夫離婚，因孩子生父有毒品前科，因此由薛女獲得女嬰撫養權；但離婚後住在娘家的薛女，嫌「媽媽管太多」，帶著女嬰投靠20歲的表姊家，與28歲的表姐夫、及前來躲債李姓運將同住，4個大人時常輪流痛打女嬰。

▲虐死女嬰！17歲母曬比基尼照「就喜歡你不爽我」　百人怒洗版：阿嬤內衣嗎。（圖／翻攝自當事人臉書）

▲薛女身材相當姣好，但臉書上PO文卻充斥著滿滿「江湖味」。（圖／翻攝自當事人臉書）

「我昨天（15日）問我女兒，他們4個都有打！」女嬰外婆悲憤地表示，女兒薛女目前沒有固定職業，而表姊及表姊夫雖然在外租屋，但是生活花費也全仰賴家中接濟，一家4的大人幾乎全都是不事生產、白吃飯的「米蟲」。

外婆控訴，會虐打小孫女，全是身材豐腴的表姊一手主導，「（女兒過去住之後），表姊就開始跟她洗腦，限制她的行動，不讓她外出！」甚至在虐出人命後，表姊夫還跟薛女大打悲情牌，哀求表示表姊已經懷孕數月，再過一陣子即將臨盆，「你（薛女）還未成年，就算被判刑期也會比較輕，拜託不要把我們咬出來！」企圖將責任全推給薛女一人獨扛。

▲▼台南虐嬰，外婆痛訴「豐腴表姊想逃罪」。（圖／記者莊智勝攝）

▲外婆淚訴，小孫女已經被他們害死，但表姊、表姊夫竟然還企圖脫罪。（圖／東森新聞）

外婆表示，這4個大人口袋空空，不但沒錢，還經常情緒失控，且女嬰才年僅1歲，懵懂無知、時常哭鬧，4個大人只要聽到哭聲就後暴起動手痛毆，「現在還牽拖我小孫女，說她卡到陰，所以晚上都不能讓孩子睡覺，要一直打她、打到清醒、打到嬰靈被驅離！」

目前全案曝光後，台南當地鄉親群情激憤，還數度包圍台南市第五分局、地檢署、殯儀館堵人，揚言要給這4個虐童嫌犯「一個教訓」；檢方在會同法醫解剖後，判定女童軀幹、四肢有多處掐捏、條狀物毆打的新舊傷，且顱內也有出血情形，認定4人涉嫌施虐、殺人罪嫌，由於薛母未滿18歲，稍早由警方移送少年法庭，另外3人訊後則遭到聲押。

台南女嬰遭虐死案，4嫌移送。（圖／記者林悅翻攝）

▲涉案的薛母稍早被移送往少年法庭，其餘3人則遭聲押。（圖／記者林悅翻攝）

ET快訊
即／虐殺女童！3嫌聲押「沒錢請律師」　等法扶律師到場再開庭
即／柯P推館長「選立委」！合體直播破5萬人　大聊2020網嗨
周杰倫曬媽全身照　昆凌1句話「婆媳關係」秒現形！網服了

關鍵字：台南,虐嬰,1歲,表姊,媽媽,未成年

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／虐殺1歲嬰！3嫌聲押「沒錢請律師」　等法扶律師到場再開庭

17歲小媽帶女投靠！20歲堂姊懷孕還下手「打嬰靈」：打到她清醒

南檢虐殺女童案　聲押3人小媽移送少年法庭　堂姐5年以上重罪聲押

4米蟲虐殺1歲嬰！外婆淚控「豐腴表姊還想逃」：別把我們咬出來

超羨慕！大安分局「人人有保暖衣穿」　女警剛來嚇到：好開心

做完禮拜騎車返家…19歲女大生擦撞校車！「頭遭重輾」慘死

虐童連環爆！彰化鬼父狠捏2歲女兒下體　還怒扔重摔桌上

老祖母斥「不要一直玩電視遙控器」　25歲孫持水果刀刺傷她

獨／網路造謠「有豬瘟」農委會要警究辦　引「自廢武功」爭議　

快訊／虐死1歲童還唱歌　狠母移送少年法庭、3人聲押

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

腦癌父與女兒的最後一支舞！ 新娘推輪椅跳完...父淚:我很愛妳

快訊／虐殺1歲嬰！3嫌聲押「沒錢請律師」　等法扶律師到場再開庭

17歲小媽帶女投靠！20歲堂姊懷孕還下手「打嬰靈」：打到她清醒

南檢虐殺女童案　聲押3人小媽移送少年法庭　堂姐5年以上重罪聲押

4米蟲虐殺1歲嬰！外婆淚控「豐腴表姊還想逃」：別把我們咬出來

超羨慕！大安分局「人人有保暖衣穿」　女警剛來嚇到：好開心

做完禮拜騎車返家…19歲女大生擦撞校車！「頭遭重輾」慘死

虐童連環爆！彰化鬼父狠捏2歲女兒下體　還怒扔重摔桌上

老祖母斥「不要一直玩電視遙控器」　25歲孫持水果刀刺傷她

獨／網路造謠「有豬瘟」農委會要警究辦　引「自廢武功」爭議　

快訊／虐死1歲童還唱歌　狠母移送少年法庭、3人聲押

獨／林中森堅持馬英九主張　吳敦義回應一國兩制慢半拍

《聲林》許淨淳傻笑「ㄎㄧㄤ」掉有原因　音樂一下⋯秒飄女人味

金融機構防搶演練　保障民眾春節假日提款安全

影帝不會比手指愛心　「瞄旁邊偷學」被抓包氣PUPU：給我等著！

快訊／虐殺1歲嬰！3嫌聲押「沒錢請律師」　等法扶律師到場再開庭

野生趙麗穎挺孕肚被拍　馮紹峰「抽菸畫面」挨轟！

澎管處長陳志賢酒醉耍官威！音控師「保護樂器」錄影…竟被飯店開除

發現兒虐怎通報？　疑似跡象打113、暴力現場打110

台北電玩展HyperX「GameAndGo」派對揪玩家四天

新北環狀線將完工拚招商　中和、橋和、中原站公開徵選

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

社會熱門新聞

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹..

虐死女嬰！狠母曬比基尼：喜歡你..

虐死1歲女嬰　17歲狠母曾發文..

即／解剖結果出爐！　檢察官：女..

起底堂姊　IG愛曬露奶照「想...

虐死女童小媽　寄住堂姐夫婦租處

被控月拿7萬出國玩樂　妻戳破「..

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞..

17歲小媽虐死1歲童　警搜出還..

台南17歲母打死嬰！曾憂「擔心..

即／肉圓媽神隱請假　兒驗傷單仍..

17歲母同屋4人承認「都有打小..

民眾打電話罵肉圓店　店家回應了

婆婆請媳婦保管10條金條　她全..

更多熱門

相關新聞

虐殺1歲嬰！3嫌聲押「沒錢請律師」

台南市15日晚間驚傳1歲女嬰遭虐致死，年僅17歲的小媽媽薛女因未成年，稍早已被檢警移送往少年法庭，而另外涉案的3人，包括薛女堂姊、堂姊夫、及李姓友人則遭檢方依法向法院聲請羈押，但由於3人表示「沒錢請律師」，預計稍晚22時法扶律師到場後，再於台南地院召開羈押庭。

帶女投靠！孕堂姊扯嬰靈：打到她醒

發孕照甜笑❤！堂姊轉頭虐死1歲女童

狠母KTV爽唱3hr　女童「雙眼上吊」全身癱軟

女童生父淚喊「爸爸對不起妳」　外婆打臉

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 王傳一

熱門新聞

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

「這妃子」79歲還被乾隆翻牌寵幸！閨房過夜秘辛曝光

虐死女嬰！狠母曬比基尼：喜歡你不爽我

虐死1歲女嬰　17歲狠母曾發文怒嗆

即／解剖結果出爐！　檢察官：女童被抓頭撞牆

蔡昌憲唇語猜出「我要當爸了」爆哭

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

起底堂姊　IG愛曬露奶照「想...」露半球

NeiNei芭蕾舞考試成績出爐！吳尊曬苦練照

處女男結帳前問一句　她怒：哪可換男友

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！黃博健被黑道綁走

吳鳳開第一槍「虐童唯一死刑」1500人挺爆

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭了：好心酸

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面