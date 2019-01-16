　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

新北「櫻」姿初現　首株櫻花綻放坪林

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 新北「櫻」姿初現 首株櫻花綻放坪林。（圖／新北市景觀處提供）

▲ 新北「櫻」姿初現，首株櫻花綻放坪林。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

春天的腳步逐漸逼近，新北市的櫻花也稍染枝頭，目前坪林區大林里已有第一株整株綻放的櫻花，領跑新北賞櫻季，率先為山頭增添春意，民眾可以透過facebook臉書「賞花快報」獲取即時賞櫻資訊，對賞花有興趣的朋友們可以按讚加入，一覽櫻花芳蹤！

新北市全區有15萬株櫻花，自1月中旬起由山櫻打頭陣，八重櫻、寒櫻與吉野櫻陸續綻放。位於坪林大林里的山櫻花，已連續多年都首批開花，具有指標性意義，目前全株已8成綻放，只要沿著法務部廉政署廉政研習中心前的小路往山頭眺望，很容易便可發現櫻花的美姿。

▲ 新北「櫻」姿初現 首株櫻花綻放坪林。（圖／新北市景觀處提供）

新北市景觀處表示，因今年冬天氣候變化大，連帶影響櫻花的花況，冷氣團過後的暖陽可以促進櫻花開放，現在至石碇、坪林，已可看到飽滿的花苞，在蓄勢等待春暖時節陸續綻放，目前預測1月底2月初可遇見桃紅色山櫻花滿開的景色，為春節平添喜氣，有興趣的民眾可以利用年節假期至新北市各賞櫻景點如石碇二格步道、烏來福山地區、土城太極嶺等地一遊。

除了1月底綻放的山櫻，接著有重瓣的「八重櫻」、粉嫩色的「昭和櫻」、「富士櫻」及「吉野櫻」在2月中至3月底接力妝點這座城市，花季期間於石碇、烏來、金山、三芝、土城及淡水區亦將陸續推出精采可期的賞櫻活動，歡迎大家一同參與。

景觀處表示，在臉書搜尋「賞花快報」並按讚追蹤，即可了解新北最新櫻花花開情形，也歡迎愛花同好們一同分享交流新北各地開花資訊及照片，提供大家更即時、更詳盡的賞花情報。

ET快訊
小孩被4個大人玩死！上百激憤鄉民聚集台南地檢署
這妃子79歲還被乾隆翻牌！「過夜秘辛」讓皇帝淪陷

關鍵字：新北,坪林,吉野櫻,櫻花

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

快訊／解剖結果出爐！女童疑被「抓頭撞牆摔地板」　檢察官怒了

我們棠棠真的很可愛...　1歲女童冤死　外婆邊看影片邊哭

影／起底20歲堂姊！IG愛曬露奶照「想..」露半球　網酸：噁心...想什麼？想揍妳

「交人出來」正義鄉民圍殯儀館怒討公道　警：我也是為人父很痛心

快訊／肉圓媽現身！　遞狀提告離婚爭兒監護權：只想保護兒子

肉圓惡爸只在媒體前道歉　妻1260字聲明全文：我錯在識人未清

狠父私下沒對受虐母子道歉　肉圓媽：他只在媒體前認錯

新北「櫻」姿初現　首株櫻花綻放坪林

宜蘭羅東鎮寒冬送暖　歲末關懷獨居長者

台灣燈會在屏東　 屏大師生自製VR現屏東特色

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

三寶騎士天氣冷用「單手騎車」　前方竄出右切寶...當場滑出慘摔

《蜘蛛人：離家日》首支電影預告！全球同步釋出

新莊垃圾哥「10秒丟包」超熟練 整袋扔山區 網怒：公德心被狗啃

林書豪diss周杰倫「不帥又矮」　笑他：唱歌很好但不是太帥

來新北市踩朱立倫地盤？　吳敦義怒：這是中華民國的地盤

新北「櫻」姿初現　首株櫻花綻放坪林

宜蘭羅東鎮寒冬送暖　歲末關懷獨居長者

台灣燈會在屏東　 屏大師生自製VR現屏東特色

台北榮總蘇澳暨員山分院　新院長程文祺就任

蘇花路廊春節連假　時段管制21噸以上大貨車

《血觀音》美術指導蔡珮玲　府中15特映經典手稿＆劇本筆記

3男女躲汽旅拉K毒趴　躲藏窄小電視櫃仍被揪出

搭865公車上梨山　江啟臣：交通部已啟動中橫上線評估

婦人雨中僵站3小時失溫　　暖警即時救援

影／童吃飯回頭幼兒園師甩兩巴掌　園長反控：在家爸爸打也說我們

快訊／國民黨徵召謝龍介選台南　4席立委補選人選出爐　

世界最大蟻穴曝光！花10年挖40噸土打造　宛如螞蟻版「萬里長城」

影／「小孩被4個大人玩死！」　上百激憤鄉民聚集台南地檢署

官員建議市府擺韓國瑜立牌供拍照　王浩宇：花人民納稅錢造神

「媒多法草案」送政院！媒體併購設紅線　媒金分離納管理

鄉民聚眾「關心」虐童案圍警局　警強制勸離：「請多體諒」

澳網／美國帝亞佛伊爆冷　淘汰第5種子安德森

漫威「最虐心姊妹」！　葛摩菈和涅布拉傳出有獨立影集

快訊／中國四大主場外交　2019博鰲亞洲論壇3月26登場

韓國瑜要發「發大財」紅包　11個場次限量送

最衰車主撞上「人肉飛彈」！　三寶高雄式左轉3秒慘遭擊落

地方熱門新聞

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

網爆楠梓登革熱停課　衛生局說話..

童吃飯回頭　幼兒園師連甩兩巴掌

異常流感疫苗　台南全數停用回收

台南安平管線汰換　17日停水2..

中藥入茶飲　輕鬆治便祕

人本控南市未盡護童導致虐童頻傳

斷臂嬤賣臭豆腐　4歲孫累躺紙板

田野調查遭扭曲「戒嚴」　海委會..

高雄幣安卓上架！　iOS等到月..

扛起中生代旗號 郭國文面對挑..

江啟臣：交通部啟動中橫上線評估

5月嬰轉送台大　母求禮讓救護車

殺人假釋犯　持鐮刀恐嚇里長被起..

更多熱門

相關新聞

新北民政局推　好日子電子農曆

新北市民政局推出2019年農民曆電子書，方便民眾查詢每日與流年運勢。好日子高達181日，民政局特製「訂婚嫁娶好日子」搜尋網頁，只要設定結婚月份，或以「放假日」為篩選條件，即可快速搜尋好日子。

吳昇峰無失分　合庫晉級總冠軍戰

淯薪園長狂撇關係！社會局怒罰30萬狠打臉

合庫已退休林加祐暫代第4棒

虐嬰嗆人秒神隱！淯薪托嬰主任被起底

讀者迴響

發燒話題

王令麟 肉圓惡爸 習近平 地震 范筱梵 林佳龍 貴婦奈奈 王令麟 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 謝佳見 徐若瑄 KKBOX風雲榜 印尼海嘯 板南線 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 蔡英文 西野加奈 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 林俊傑演唱會 小鬼 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 孫安佐 誰摔死了李新 水行俠 王老吉 王令麟 白安 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 驚奇隊長 楊謹華 賴清德 鄧福如 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 姚文智 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 味全 王令麟 MAMA 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 深澳電廠 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 泫雅 E'Dawn 王世堅 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 延禧攻略 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 麻原彰晃死刑 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 周子瑜 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 金球獎 大谷翔平 希爾思 鄧紫棋 聲林之王 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 胡歌 王柏融 盛竹如 王令麟

熱門新聞

台南嬰祖母嗆女兒：讓全台南轟幹妳

改裝40年老公寓！她花300萬打造「飯店風豪宅」

虐死女嬰！狠母曬比基尼：喜歡你不爽我

虐死1歲女嬰　17歲狠母曾發文怒嗆

「36H李毓芬」24hr瘋狂做10次！對手爆是渣前夫

貴婦奈奈爆「根本沒結婚」！黃博健被黑道綁走

快訊／女嬰遭家人虐死　警偵訊中

NeiNei芭蕾舞考試成績出爐！吳尊曬苦練照

即／解剖結果出爐！　檢察官：女童被抓頭撞牆

弟弟輕生…爸爸吐12字讓網全哭了：好心酸

歐陽娜娜「短髮」丟震撼彈！萌妹→老公

紫屍卡漁網！45秒影片曝光嚇壞網友

味全龍重返中職　鎖定王建民

加Line用「這2句開頭」讓女生秒回

大陸電視新限令：男藝人禁戴耳釘！

更多

最夯影音

更多

1歲幼兒寒冬「赤腳獨奔大街」　 善心女司機秒停下暖抱回公車

黑人狂晃兒子生日禮「大怪手」　飛飛狂哭抗議....原因超暖心

藍正龍「面癱」超難聊 　藍心湄無奈：真的好累喔

楊超越失控哭吼「要逼死我」　團員嚇呆：妳幹嘛呀！

極限破台語 of smalling - 挑戰用「破台語」菜市場殺價　老闆聽不下去：講國語算了

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【加入降價立刻通知你】

還可以抽iPhone！

雲端最有錢 讓你變有錢

1/16起，每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面