嗆完「你想怎樣」神隱！淯薪托嬰主任被起底　19年前在2園當所長

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市私立淯薪托嬰中心虐嬰事件曝光，除了對幼童施暴，使用鍋鏟重打腳底，還把人上下搖晃，引起社會公憤。而出面道歉又怒嗆記者的主任夏慧娟也被起底，從19年前就在土城、中和兩區的右玵所擔任所長，後才轉到淯薪擔任主任。

淯薪托嬰中心虐嬰引起社會共憤，尤其在主任夏慧娟道歉後更是引爆眾人怒火，目前淯薪已被停辦，涉及虐童的人員終身不得擔任托嬰中心等兒少機構工作人員及居家托育人員。另外，新北市長侯友宜也說，絕對不會寬貸施暴者，強調已啟動法律扶助服務平台，協助家長後續訴訟需求。

▲淯薪托嬰中心虐嬰案震驚社會。（圖／記者林煒傑翻攝）



▲施暴主任夏慧娟受訪。（圖／東森新聞）



施暴者之一的主任夏慧娟事件爆發後，直接出面道歉，「是，我承認啊，所以我才會出來道歉啊」，並說「那不叫施暴，那叫情緒失控」，語氣及態度強硬，絲毫沒有悔過之意。

「我只能跟大家說，抱歉、再見、謝謝」夏慧娟語氣平淡地說完後立即轉頭，讓現場記者傻眼問，「道歉就可以了事了嗎？」沒想到夏立即轉頭嗆，「那你想怎樣，你告訴我，你想怎樣」，畫面曝光後更讓網友氣憤。

據《三立新聞》報導，夏慧娟幼教資料豐富，19妮前開始便在土城、中和兩地的幼兒園擔任所長，直到2014年才轉到淯薪托嬰中心擔任主任；此外，事件爆發後，她也在9日迅速辭職，神隱躲避網友的肉搜。