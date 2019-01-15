▲ 新北民政局推「好日子」電子農民曆，搜尋引擎擇日一指搞定。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

金豬年即將到來，新北市民政局推出2019年農民曆電子書，方便民眾查詢每日與流年運勢。命理大師張盛舒指出，金豬年屬兔、屬羊的人鴻運當頭，運勢有如神助，屬豬、屬蛇的人則運勢不佳，諸事恐操勞。好日子高達181日，民政局特製「訂婚嫁娶好日子」搜尋網頁，只要設定結婚月份，或以「放假日」為篩選條件，即可快速搜尋好日子。

民政局地方行政科長陳炳仲表示，農民曆向來是民眾行事及擇日的參考，新北市電子農民曆有一整年的吉凶宜忌、神佛誕辰、生肖運程，還有沖煞、胎神、喜神方位，提供民眾嫁娶、搬遷、開業、進宅擇日等生活參考。

另外，統計豬年適合結婚嫁娶的好日子高達181日，其中適逢放假日的有55日，且農曆7月好日子更高達21日居各月之冠，許多婚宴業者還特別推出優惠方案，不忌諱的新人，可把握優惠時段精省荷包。如板橋彭園婚宴會館農曆7月推出餐價88折及好禮5選2優惠；晶宴婚宴會館享免費升等服務，每桌最高可省3300元。

民政局表示，金豬年兔、羊運勢紅不讓！在生肖運勢方面，紫微科技網命理大師張盛舒分析，豬年整體運勢最好的生肖是兔、羊，與太歲互為三合貴人，吉星高照，鴻運當頭，運勢有如神助；兔、羊 同時也是愛情運最旺的生肖，桃花不斷，感情有望修成正果。

命理大師張盛舒也指出，2019年是己亥年，己屬土，亥屬水，土水相剋，如果要開運，建議以金為主軸，才可相生相扶；至於吉運方位則為西方、吉運顏色為白色。

想要知道金豬年每日及流年運勢，還有結婚嫁娶好日子，歡迎至民政局官網下載農民曆電子書，網址https://www.ca.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=369&parentpath=0,4。