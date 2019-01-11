淯薪園長狂撇關係！社會局「怒罰30萬」狠打臉　虐嬰3師資訊曝光

記者鄒鎮宇／綜合報導

新北市私立淯薪托嬰中心爆發虐嬰風波後，其園長出面聲稱自己毫不知情，但前員工紛紛爆料，曾被迫簽下保密條款。對此，社會局追查後也確認，園長知情不報，將重罰30萬元，也會把相關名單公布在社會局的網站上方。

「我沒有看到，我沒有看到」淯薪托嬰中心同體系幼兒園的黃姓園長10日接受媒體訪問時，聲稱她完全不知情，得知發生虐嬰事件後接「傻掉」，但新北市社會局調查後，卻狠狠打臉。

▲淯薪體系相關的黃姓園長聲稱沒有看到施虐過程。（圖／東森新聞，下同）



面對園長的說詞，前員工紛紛跳出爆料指控，曾經看過有小朋友吃東西不小心掉在地上就被打，若還哭就會被主任拖到角落繼續打，還會針對學習能力差的孩子還會出言諷刺。

「難道不怕被告嗎？」前員工直接詢問，卻被內部的老師回「有人告了再說！」這才讓她受不了離職，且主任還要她們簽保密條款，不准提這些事，讓她相當傻眼。

▲社會局查證後打臉黃姓園長。



新北市社會局長張錦麗表示，淯薪疏於行政，知情不報，也將以最高罰鍰30萬元裁處，並將相關的名單公告在新北市政府社會局的局網上。

據《東森新聞》報導，淯薪虐嬰的3人分別是61歲的夏惠娟、32歲的江珮柔、28歲的陳慧婷，雖然皆有照顧幼兒的相關學歷、經驗，卻仍以偏差的方式對待幼兒，令人髮指。

▼虐嬰3師。

