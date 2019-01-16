盧秀燕：市府會誠實面對空污　力促中火4號機優先除役

▲盧秀燕出席群創教育基金會活動，強調市府會誠實面對空污。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕16日出席群創教育基金會舉行全台第一個「勿霾蒼穹」行動影展揭幕式，針對台中空污，她表示，不管選前選後，市府都會誠實面對空污問題，未來將持續採取強硬防治態度，力促中火4號機組優先除役，盼中央正視地方的聲音。

群創教育基金會號召200多家面板供應鏈廠商自主減排，集合「看見．齊柏林基金會」、王小棣、林泰州等25位知名導演，耗時1年半紀錄台灣空污樣貌，打造全台第一個「勿霾蒼穹」巡迴行動影展，16日上午在台中草悟道廣場舉行揭幕式。市長盧秀燕、群創教育基金會董事長段行建、彰化基督教醫院醫師葉光芃、王品集團執行長楊秀慧等人都出席，一起宣誓對抗空污決心。

▲盧秀燕等人出席群創教育基金會行動影展揭幕式。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕表示市府會誠實面對空污問題，力促中火4號機組優先退役。（圖／台中市政府提供）

盧秀燕表示，市府對抗空污決心不變，選前一樣，選後也一樣，第一，誠實面對空污，我們的空污仍然嚴重，需加速改善；第二，勇敢對抗，許多空污改善措施都正在努力當中；第三，爭取中火4號機組除役，市府將持續採取強硬態度，向中央政府爭取加速進行。

她表示，政府原預計今年9月將花20億元，針對4號機改善污染防制設備，但4號機組直接除役不發電，可減少的污染，相信會比僅針對4號老舊機組進行空污防制設備改善，來得有效。反觀苗栗通霄、高雄大林、新北林口等電廠機組陸續完成並上線後，經過科學換算，發電量將可抵中火大約5部機組發電量，且不影響全國供電，因此市府將陸續爭取中火一半機組都不再發電，減少空污產生。

盧秀燕也說，目前市府不冒進，考量全國民生電力供需及機組除役時程，優先要求最老舊，且尚未加裝空污防治設備的四號機組優先「除役」，現在正處行政院新舊任院長交接時期，環保署已密切與市府協商中，建議中央相關單位加快腳步，市府對抗空污的決心，要展現行動力，希望中央尊重我們的建議，加速改善空汙。

此外，市府也強力要求中火持續於空品不良時降載，甚至盡可能提前應變降載，藉由公家單位帶頭做好示範，目前中火維持約有3部機組未發電，因此這幾天，西半部空污嚴重，南部甚至紫爆，但中部空品就較以往稍有改善，這也代表中火減少機組發電，對於空污改善仍是有效的。

盧也說，她感謝群創基金會、台灣健康空氣行動聯盟、王品集團，以及200多家面板廠商一同參與減汙行動，不需市府催促，就啟動自主減排。空汙改善是一個長期，並且要有決心的工作，市府將持續與民間企業合作，建立美好家園。

▲群創教育基金會在草悟道舉行「勿霾蒼穹」行動影展。（圖／台中市政府提供）

群創教育基金會董事長段行健表示，空污問題是環保與經濟的平衡，需從每個人做起，雖然政府或民間企業都很盡力改善空污，但仍有努力空間，此次耗時1年拍攝「浮塵之島 Particulate Matters」48分鐘紀錄片，紀錄高雄大林蒲遷村問題，探討肺腺癌與空污的關聯性，並邀請前環保署副署長詹順貴、莊秉潔教授、吳義林教授、葉光芃醫師等專家，為台灣空污問題把脈，在北中南三地巡迴舉辦行動影展，希望「企業影響企業」，帶動全國一起重視空污問題。

醫師葉光芃肯定盧市長念滋在滋，選前選後都積極面對、解決空污問題，很開心透過群創公司的帶頭，讓所有企業都從節電綠電做起，加速減排減污；也呼籲公家部門先落實空污減量，讓私部門跟進，並與行政院新任官員攜手合作，將衛生部門也納入空污減量行動之中。

【更多新聞】

►高學歷夫妻為「腦殘、破麻」打1元官司 老公請3律師敗訴

►玩國王遊戲竟直接入戲 科大生性侵酒醉女同學竟掰你情我願

►獨／韓女改叫UBER 2小黃運將「擋道7分鐘」判2月