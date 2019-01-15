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「媽媽市長」盧秀燕一早起床習慣做此事　承諾：一定緊盯！

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▲▼台中火力發電廠。（圖／台中市政府提供）

▲台中市長盧秀燕一早臉書發文，承諾一定緊盯台中空品。圖為台中火力發電廠。（圖／資料照）

記者陳玉／台中報導

台中市長盧秀燕選前強打「市長換人、空氣換新」政見，15日盧秀燕透過臉書發文透露，「一早起床，習慣性看窗看一下空氣品質，直覺判斷空品不優，會立刻上網check空氣盒子，並立即急call環保局加強因應。」強調「媽媽市長一定親自緊盯！」

▲盧秀燕臉書發表一早起床開窗，承諾緊盯空品。（圖／翻攝盧秀燕臉書）

▲盧秀燕臉書發表「媽媽市長一定緊盯台中空品。」（圖／翻攝盧秀燕臉書）

盧秀燕貼文指出：「一早起床，習慣性開窗看一下空氣品質，直覺判斷空品不優，立刻上網check空氣盒子；果然，台灣西半部，從北至南空氣品質燈號呈現橘紅色，無一幸免，甚至南部更有幾處達到紫爆標準。」

立刻急call環保局加強因應，感謝環保局早已啟動應變機制：第一、要求中火及前三十大固定污染源工廠大幅降載；第二、出動各區稽查人員加強如燒稻田等汚染管制稽查；希望這樣的加強措施，能讓空汙減緩。

媽媽市長對空汙的標準是：「當西海岸一片霧霾，沒有一個城市能置身事外時，作為中火所在地，我們要比別人更在乎、更努力。」更強調「秀燕當市長，解決空汙，是我最重要的市政任務之一，我一定親自緊盯。」

網友也回覆「相信市長的能力，一定可以勝任的，加油」、「 請市長務必讓中電不北送」、「燕子市長加油」等回應，肯定盧秀燕。

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關鍵字：台中市長,盧秀燕

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