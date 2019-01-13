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高學歷夫妻為「腦殘、破麻」打1元官司　老公請3律師敗訴

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男女吵架示意圖。(圖／達志／示意圖)

▲高學歷夫妻反目對簿公堂，女方獲判1元，全案定讞。(圖／達志／示意圖)

記者李忠憲／台中報導

相愛容易相處難！留英碩士高姓女子婚後因梁姓丈夫派中國大陸工作，分隔兩地多年，她懷疑丈夫與其他女人搞曖昧，還遭丈夫傳簡訊罵「腦殘」、「賤人」、「破麻」等不堪入目字眼，高女向法院提告損害賠償，求償象徵性1元。梁男雖出動3名律師，但一審仍判高女勝訴，梁不服上訴，台中高分院仍維持原判，全案定讞。

高姓女子與梁姓男子雙方都高學歷，婚後育有小孩，高女在台灣擔任軟體工程師，梁男隻身外派至中國英商公司工作，長年分隔兩地，雙方常因小孩及金錢發生口角。

判決書指出，高姓女子丈夫在中國擔任主管，月薪約12萬，但對孩子的生活費卻是看心情支付。她雖然定期回台，但卻常躲在廁所及樓上講手機聊LINE，還時常喝但爛醉，偶爾才同房。

高女為挽救婚姻，曾到中國與丈夫商討搬過去一起住的想法，丈夫卻辱罵她「你這張嘴臉就是讓我很討厭」等語。甚至傳送「賤人」、「討客兄」、「姘頭」、「腦殘」、「破麻」、「下體臭」等不堪入目的簡訊辱罵她，讓她因此長期失眠及自律神經失調，憤而提告，並求償1元。

梁男雖否認犯行，辯稱高女精神壓力大的症狀是因為他提離婚導致。承審法官發現，高姓女子在收到離婚訴狀前就已有就醫紀錄，因此認定不全然因為離婚，而是有高女指出的精神虐待行為，長期遭受身心煎熬。一審法官認為高女起訴屬實，判她勝訴，梁男須賠償1元。

梁男不服再上訴，依然動用3名律師力爭，但法官依然採信高女說法，判高女勝訴，梁男須賠償1元，不得再上訴。

據了解，高女一開始向台中地院提民事訴訟，原向梁男求償165萬元，後來才改為1元。高女主張，2013年與丈夫婚後育有一子，因工作分隔兩地，夫妻感情2015年間生變，丈夫疑有婚外情，還逼她墮胎。

法界人士表示，求償1元通常是為了爭口氣，梁、高這對怨偶為了1元官司，各聘請2、3名律師，以基本行情價一審5萬元計算，雙方一、二審至少已花50萬律師費，還要加上一、二審裁判費共2500元，代價非常高。

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：腦殘,破麻,高學歷,1元官司,台中高分院

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