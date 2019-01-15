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「媽媽市長」盧秀燕走訪谷關　揭就職為何送空氣瓶

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▲台中市長盧秀燕深入和平。（圖／記者陳玉攝）

▲台中市長盧秀燕捲起褲管，與市民一同泡腳。（圖／記者陳玉攝，下同）

記者陳玉／台中報導

台中市長盧秀燕15日深入和平，走訪谷關溫泉廣場、和平運動公園及谷關大道院等地，更透過臉書直播行銷農特產品、在地特色小吃；盧秀燕在用餐時，也特別介紹谷關特有「五葉松汁」，她說，五葉松就像天然空氣濾淨機，就職典禮送「谷關空氣」，不是隨便講講，真的有道理的。

▲台中市長盧秀燕深入和平。（圖／記者陳玉攝）

▲台中市長盧秀燕、副市長楊瓊瓔、觀旅局長林筱淇等人品嚐「五葉松汁」。

盧秀燕在上午市政會議結束後，下午繼續走訪和平當地觀光景點，沿街與商家問候，到谷關溫泉廣場時「捲起褲管」脫下鞋襪，親切與民眾一起泡腳，她鼓勵市民來谷關玩，這個假日就來，同時也笑說「現在市長不好當，從政多年來首次讓人家看到我的腳。」

隨後，盧秀燕視察和平運動公園，並期望未來工程進行時，區公所能將整體規劃加入綠化措施，務必讓地景與當地環境結合，保留谷關自然之美；另也聽取居民建議，考量增加老人運動設施、休憩座椅。

▲台中市長盧秀燕深入和平。（圖／記者陳玉攝）

▲盧秀燕走訪在地商家，大力推薦市民「來谷關玩、這個假日就來」。

同時不忘行銷在地餐廳，盧秀燕於山東開心小館開直播介紹特色小吃，如「五葉松蜂蜜檸檬」、「五行涼拌」、「豬皮凍」等，和平區長林建堂表示，五葉松是和平區的重要樹種，不僅可以食用，五葉松的松針會吸住塵蟎，是天然的空氣濾淨機，所以谷關空氣才那麼棒；盧秀燕也補充，所以就職典禮送谷關空氣，不是隨便講講的，真的是有道理的。

最後，盧秀燕率各局處首長到谷關大道院參拜，她說，選前曾來參拜瑤池金母，今天特別來向祂還願，承諾未來必定會與市府團隊全力以赴服務鄉親，帶給市民更好的生活。

▲台中市長盧秀燕深入和平。（圖／記者陳玉攝）

▲盧秀燕最後到谷關大道院還願，承諾帶給市民更好的生活。

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關鍵字：台中,盧秀燕,谷關,谷關空氣

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