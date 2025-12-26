酷澎稱「僅3000個資」未外流　韓政府：最終結果待調查

▲南韓電商「酷澎」位於首爾的總部大樓。（圖／VCG）



記者張方瑀／綜合報導

南韓最大電商平台酷澎25日表示，已追回約3000筆遭前員工留存的顧客個人資料，並強調這些資料並未流出公司。但南韓政府則指出，這只是酷澎單方面說法，強調最終調查結果仍待聯合調查小組公布。

前員工竊取安全金鑰 可存取3300萬筆用戶資料

根據《韓聯社》報導，酷澎（Coupang）在新聞稿中指出，公司透過鑑識技術確認一名前員工是此次資料外洩事件主嫌，該員工已坦承犯行，並交代取得顧客個資的方式。

酷澎表示，這名嫌疑人利用遭竊取的安全金鑰，得以存取約3300萬筆用戶的個人資料；但實際被儲存的僅約3000筆，且隨後遭到刪除。

酷澎：未流向第三方 相關裝置已全數回收

酷澎指出，遭存取的資料內容包含顧客姓名、電子郵件地址、電話號碼、住址及其他細節，但不涉及付款資訊、登入憑證或報關號碼等敏感資料。

公司表示，內部調查未發現任何顧客資料曾被分享或傳送給第三方，且所有用於存取與儲存顧客資料的裝置，包括硬碟在內，均已回收。

青瓦台召開緊急會議 政府：酷澎說法尚未證實

在酷澎發布聲明之前，媒體報導青瓦台同日召開緊急會議，邀集相關政府官員討論本案。不過南韓政府隨後回應，認為酷澎說法僅屬單方面主張，因由民間與公部門組成的聯合調查小組，尚未公布正式結果。

南韓科學技術情報通訊部（Ministry of Science and ICT）指出，「（政府）已就酷澎在聯合調查仍在進行期間，單方面發布聲明一事表達嚴正抗議。」

聯合調查持續進行 外洩範圍與流向仍待釐清

南韓政府於上月成立民間與公部門聯合調查小組，針對酷澎資料外洩、波及3370萬名用戶一事展開調查。科學部表示，調查小組仍在釐清資料外洩的種類、規模與流向，強調酷澎的主張「尚未經調查小組證實」。