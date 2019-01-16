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托運16.5公斤美國豬肉入境　帛琉女被罰1萬：只是來轉機...

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▲▼藍色保溫箱中放著16.5公斤的美國豬肉。 （圖／翻攝畫面）

▲海關發現，女子的藍色保溫箱中放滿肉品。 （圖／翻攝畫面，下同）

生活中心／台北報導

非洲豬瘟防疫工作嚴峻，昨（15）日晚間9時30分又傳出旅客帶豬肉入境！桃機海關攔查一名從美國搭機抵台的帛琉籍女子，發現托運的藍色保溫箱中有16.5公斤的美國豬肉，但因為不是從疫區攜帶肉類，僅開罰1萬元，而豬肉也暫時保存在保溫箱中，女子今日出境能再帶往目的地帛琉。

據了解，20歲帛琉籍女子是搭乘聯合航空UA-871班機，從美國抵達桃機，入境時的保溫箱從海關綠線檢查檯通關，被官員攔查發現箱子裡裝著16.5公斤的豬肉，後續被依違反動物傳染病防制條例移送防檢局新竹分局。

因為攜帶豬肉被移送時，女子驚恐表示，家鄉帛琉缺乏肉類，到美國旅遊時看到美國豬肉品質很好，才會買大批豬肉帶回來給家人享用，只是單純來到台灣轉機，15日入境後，16日上午就要再搭機回帛琉，不知道不能攜帶，希望能別銷毀肉品。

▲▼帛琉女子從美國搭機抵台，保溫箱中有16.5公斤的豬肉。 （圖／翻攝畫面）

▲豬肉重量達16.5公斤。

得知女子是想將肉品帶回家鄉，海關建議將肉品存關，離境時再帶走。相關人員私下表示，美國不屬於非洲豬瘟疫區，沒想到有旅客從美國攜帶大批豬肉入境，前陣子大家關注的都是非洲豬瘟高風險地區入境的旅客，國境線的稽查作業應該更全面兼顧。

台北關表示，為了防範非洲豬瘟，已加強在機場各區域宣導，甚至在旅客申報櫃檯前利用廣播方式提醒旅客。如果旅客不清楚自己所攜帶的物品是否屬於違規項目，可以經由7號「應申報櫃檯」，詢問海關人員是否可以攜帶入境，以免受罰。

▲▼非洲豬瘟,防疫,防疫犬,海關,機場,行李。（圖／記者謝承恩攝）

▲為防堵非洲豬瘟，各海關X光機旁還有防疫犬加強查緝。（圖／記者謝承恩攝）

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關鍵字：非洲豬瘟,入境檢疫,桃園機場,帛琉籍

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