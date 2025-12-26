「台北站14度以下」　鄭明典提醒重點：實實在在的大陸冷氣團

▲台北市過去24小時溫度變化。（圖／翻攝臉書／鄭明典）

記者葉國吏／綜合報導

受到大陸冷氣團強烈影響，台灣各地溫度明顯下降，台北站氣溫持續低於14度，許多地區也出現寒冷天氣。中央氣象局前局長鄭明典直言「實實在在的大陸冷氣團」，也提醒大陸冷氣團重點。

前中央氣象局局長鄭明典在臉書上說，台北氣溫一直在14度以下，這就代表這波冷氣團真的蠻強的。他還提到，如果台北都這麼冷，其他地方肯定也很有感，這才是大家要注意的重點，千萬別輕忽冷氣團的影響。

▲低溫特報。（圖／中央氣象署）

根據中央氣象署資料顯示，今晨最低溫出現在新北石碇區10.1度，氣象署同時也發布低溫特報。中部以北、東北和東部地區都偏冷，其他區域清晨和晚上也會很冷。像新北和宜蘭有可能整天都只有10度上下，屬於「非常寒冷」的橙色燈號警戒；桃園、新竹、苗栗和金門則有「寒冷」的黃色燈號。

這波冷氣團最冷的時段是昨晚到今天清晨。北部和宜蘭低溫大約12到14度，南部及花東則在14到16度左右，空曠地方還可能再低一點。白天北部和宜花高溫落在16到18度，濕冷感明顯，中南部則稍暖，高溫大約21到23度。降雨方面，北部、東半部和恆春半島及中南部山區有局部雨勢，尤其基隆北海岸、宜蘭和大台北山區可能會下大雨，平地也可能零星降雨。