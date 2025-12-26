入冬最猛冷氣團　北台灣濕冷「今明續探10度」

▲各地雲量多（左），雲層伴隨零星回波、迎風面較持續（中），北、東局部雨、山區零星雨（右）。（圖／翻攝自「洩天機教室」）

記者柯沛辰／綜合報導

氣象專家吳德榮表示，這波「大陸冷氣團」是入冬以來最強，今晨本島最低溫10.1度在新北石碇。今、明兩天（26日至27日），北部、東半部有局部短暫雨，北台灣將整天濕冷，本島部分地區續探10度，直到下周一（29日）才會回暖。

大陸冷氣團影響持續 北台濕冷低溫探10度左右

吳德榮在「洩天機教室」撰文表示，這波冷空氣在台北觀測站降至13.1度，已符合「大陸冷氣團」定義，且為入冬以來最強，各地平地氣溫約在10至13度。

今晨觀測資料顯示，最新（25日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今、明（26、27日）兩天「大陸冷氣團」影響，北部、東半部有局部短暫雨，今日北台整天「濕冷」、明日氣溫微升、仍偏冷，應注意添衣保暖；中南部平地多雲，白天舒適微涼、早晚冷，亦應注意衣著調整，山區偶有零星飄雨的機率。

吳德榮提醒，今、明本島部分地區的平地最低氣溫仍在10度左右；今日各地區氣溫如下：

北部10至16度

中部11至20度

南部13至24度

東部12至23度

周日起轉乾回暖 下周二至周四再轉涼、北台偶有雨

最新模式模擬顯示，今、明兩天「雪（零度）線」的高度，約在 3000公尺左右，故合歡山、雪山、南湖等高山，若得水氣配合，仍有零星飄雪的機率；而今日2000公尺左右高山（太平山等）的氣溫，稍高於零度，故冰霰、霧淞等固態降水機率高，「伴隨零星飄雪？則可遇不可求。」

最新模式模擬顯示，下周（28）日季風漸轉乾，氣溫略升，北台雨後轉多雲，東半部仍有局部短暫雨的機率。下周一（29日）季風減弱、天氣回暖，各地晴朗，東半部偶有零星少量降雨的機率。下周二至四（30至1日）東北季風略增強，北台灣轉偶有局部短暫降雨的機率，稍轉涼。其他地區影響小、仍多雲時晴。